Недорогой Redmi Note 18 5G оснастят батареей на 8888 мАч: детали от инсайдера (фото)

В сети появились подробности о будущем смартфоне Redmi Note 18 5G. Судя по утечкам, основным отличием от Redmi Note 17 5G станет увеличенная батарея.

Предыдущий телефон этой серии вышел летом 2026 года, но Redmi уже тестирует новые модели и может представить серию Redmi Note 18 в Китае до конца этого года или в начале января 2027-го, сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдера PaperKing13.

Разные батареи для КНР и глобального рынка

Информатор опубликовал скриншоты системных файлов китайской сборки устройства с индексом M077CE и кодовым именем mist. В списке рыночных названий внутри прошивки указаны сразу три модели: Redmi Note 18, Redmi Note 18 5G и Poco M8 Power 5G.

По данным источника, доработки затронут только емкость аккумулятора, тогда как мощность проводной зарядки останется прежней — 45 Вт:

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Китайская версия Redmi Note 18 5G: перейдет с элемента BM79 на 8000 мАч на батарею BN84 емкостью 8888 мАч.

перейдет с элемента BM79 на 8000 мАч на батарею BN84 емкостью 8888 мАч. Глобальная версия Redmi Note 18 5G: сменит аккумулятор BM7A на 7700 мАч на модуль BN85 на 8100 мАч.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max (иллюстративное фото) Фото: gsmarena.com

В остальном — без улучшений

Прочие характеристики, как ожидается, перейдут от актуального Redmi Note 17 5G без изменений. Речь идет о процессоре Snapdragon 4 Gen 4 в 5G-версии, экране AMOLED на 6,99 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц, а также основной камере на 50 Мп.

В августе 2026 года вышел Poco M8 Power — та же версия Note 17 5G с увеличенной батареей, но без прямого двойника под маркой Redmi. Похоже, что на глобальном рынке под именем Redmi Note 18 5G выйдет именно переименованный Poco M8 Power.

Обычный Note 18 5G, судя по всему, ограничится прибавкой емкости без смены дизайна. При этом ранее в сертификации заметили еще две модели линейки, а старшему Redmi Note 18 Pro Max приписывают батарею около 10 000 мАч. Официально бренд эти данные пока не подтверждал.

Ранее сообщалось, что cмартфон Xiaomi Redmi Note 17 4G, уже продающийся в Украине, выделяется на фоне конкурентов батареей емкостью 7700 мАч и 7-дюймовым экраном AMOLED.

Также Фокус писал, что в 2026 году внимания стоит и Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max с большой батареей на 9210 мАч и ярким AMOLED-экраном.