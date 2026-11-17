Фокус підібрав три доступні електричні простирадла, які можна придбати в Україні в листопаді 2026 року. На відміну від обігрівачів повітря потужністю 1500–2000 Вт, такі вироби споживають лише 40–140 Вт і зігрівають досить ефективно.

Зимові відключення електроенергії в Україні зачіпають не лише житлові будинки та бізнес — страждають і об’єкти центрального опалення. Батареї можуть відключати внаслідок ворожих ударів, а у більшості людей немає можливості забезпечити живленням цілий обігрівач потужністю 1000+ Вт за допомогою резервних джерел.

У такій ситуації під час відключень електроенергії та не тільки можуть стати в нагоді електричні ковдри та простирадла: вони споживають близько 100 Вт або менше, підігріваючи все ліжко досить економічно. Навіть невелика зарядна станція здатна забезпечувати живленням такі ковдри протягом кількох годин.

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При виборі моделей цього рейтингу ми врахували розміри, щільність тканини, режими потужності та відгуки покупців на маркетплейсах.

Royan 120 × 160 см

Односпальна модель турецького бренду RoYan важить 1,2 кг при товщині 7 мм. Полотно пошито з двох шарів щільного поліаміду (байка щільністю 400 г/м²), який не накопичує статичний заряд і вологу. Усередині прокладені силіконізовані дроти, розділені термошвом.

Електропростирадло односпальне Royan 120 × 160 см Фото: rozetka.com.ua

Прилад працює від мережі 220 В, оснащений шнуром довжиною 2,1 м та пультом із підсвічуванням, а в комплекті йде сумка для зберігання. Заявлено два режими (близько 35–45 °C та 45–55 °C, потужність 40–90 Вт), нагрівання за 10 хвилин і захист від перегріву — після прогрівання простирадла переводиться в економний нічний режим. Прати полотно не можна.

Згідно з відгуками, власники задоволені якістю за таку ціну — у однієї з покупців така простирадло служить уже третій рік. У відгуках зазначають, що полотно тонке (під звичайним простирадлом відчуваються дроти) і нагрівається повільніше, ніж заявлено: під ковдрою на прогрівання йде близько 30 хвилин замість 10. В одному з коментарів поскаржилися на поломку через місяць, хоча загалом відгуки дуже позитивні.

Ціна в Україні:

Електропростирадло односпальне Royan 120 × 160 см — 849 грн.

Електрична ковдра 150 × 180 см (Home Textile)

Турецька двоспальна електрична простирадло від Home Textile вирізняється щільним поліамідом щільністю 500 г/м² з фактурою байки. Матеріал витримує нагрівання до 200 °C, а всередині прокладено ніхромовий спіральний нагрівач у повній силіконовій ізоляції.

Двоспальне електричне простирадло Electric Blanket 150 × 180 см Фото: rozetka.com.ua

Модель споживає до 140 Вт і керується механічним перемикачем із двома режимами: нічним та інтенсивним. Довжина кабелю — 1,8 м, гарантія від виробника — 12 місяців. Простирадло не можна прати, тому продавець радить одразу придбати знімний захисний чохол із бязі.

На Rozetka ця модель отримала 4,2 з 5 на основі 24 відгуків. Покупці підтверджують, що розміру вистачає для двоспального ліжка, а нагрівання займає близько п’яти хвилин. Серед мінусів згадують запах пластику під час першого увімкнення (потім він вивітрюється) та слабкий перший режим — продавець пояснив, що його спеціально зроблено м’яким для сну, щоб протягом ночі не було занадто спекотно.

Ціна в Україні:

Двоспальне електричне простирадло Electric Blanket 150 × 180 см (Home Textile) — 1000 грн.

Bitec 150 × 180 см

Ця модель пошита з м’якого сірого поліестеру, всередині розташований тонкий нагрівальний кабель у герметичній силіконовій оболонці. Потужність становить 130 Вт, що досить багато для простирадла і буде сильно гріти; крім того, передбачено захист від перегріву та подарункова сумка в комплекті.

Електричне двоспальне простирадло з підігрівом Bitec 150 × 180 см Фото: rozetka.com.ua

Перевага Bitec — два окремі контури нагрівання: за допомогою пульта можна нагрівати лише одну половину ліжка. Терморегулятор і шнур від’єднуються, тому поверхню легше чистити. Гарантія при цьому коротка — 1 місяць.

Власники хвалять двоконтурне нагрівання та пульт: багато хто прогріває ліжко перед сном (наприклад, за 40 хвилин) і вимикає живлення на ніч. Є два застереження: в одному відгуку скаржилися на сильний запах гуми, а в іншої покупниці від прямого контакту голої шкіри з нагрітою синтетикою виникла кропив’янка — краще дотримуватися інструкції та стелити зверху звичайне простирадло, не залишаючи прилад увімкненим до ранку.

Ціна в Україні:

Електричне двоспальне простирадло з підігрівом Bitec 150 × 180 см — 1690 грн.

Також Фокус повідомляв, що зараз у продажу є недооцінена зарядна станція потужністю 800 Вт, яка майже не має аналогів за ту саму ціну в листопаді 2026 року.