Фокус собрал три доступные электрические простыни, которые можно купить в Украине в ноябре 2026 года. В отличие от обогревателей воздуха на 1500-2000 Вт, такие изделия берут всего 40-140 Вт и согревают весьма эффективно.

Зимние отключения света в Украине затрагивают не только жилые дома и бизнес — страдают и мощности центрального отопления. Батареи могут отключать после вражеских ударов, а у большинства людей нет возможности запитать целый обогреватель на 1000+ Вт резервными средствами.

В такой ситуации во время блэкаутов и не только могут пригодиться электрические одеяла и простыни: они потребляют около 100 Вт или меньше, подогревая всю кровать весьма экономично. Даже маленькая зарядная станция способна питать такие покрывала несколько часов.

При выборе позиций этого топа мы учли размеры, плотность ткани, режимы мощности и отзывы покупателей на маркетплейсах.

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Royan 120 x 160 см

Односпальная модель турецкого бренда RoYan весит 1,2 кг при толщине 7 мм. Полотно сшито из двух слоев плотного полиамида (байка на 400 г/м²), который не накапливает статический заряд и влагу. Внутри уложены силиконизированные провода, разделенные термошвом.

Электропростыня односпальная Royan 120 x 160 см Фото: rozetka.com.ua

Прибор работает от сети 220 В, оснащен проводом 2,1 м и пультом с подсветкой, а в комплекте идет сумка для хранения. Заявлены два режима (около 35-45 °C и 45-55 °C, мощность 40-90 Вт), нагрев за 10 минут и защита от перегрева — после прогрева простынь переводят в экономный ночной режим. Стирать полотно нельзя.

Согласно отзывам, владельцы довольны качеством за эти деньги — у одной из покупательниц такая простынь служит уже третий год. В отзывах уточняют, что полотно тонкое (под обычной простынью чувствуются провода) и греется медленнее заявленного: под одеялом на прогрев уходит около 30 минут вместо 10. В одном из комментариев пожаловались на поломку через месяц, хотя в основном обратная связь очень положительная.

Цена в Украине:

Электропростыня односпальная Royan 120 x 160 см — 849 грн.

Electric Blanket 150 x 180 см (Home Textile)

Турецкая двуспальная электропростынь от Home Textile выделяется плотным полиамидом на 500 г/м² с фактурой байки. Материал выдерживает нагрев до 200 °C, а внутри проложен нихромовый спиральный нагреватель в полной силиконовой изоляции.

Двуспальная электропростыня Electric Blanket 150 x 180 см Фото: rozetka.com.ua

Модель потребляет до 140 Вт и управляется механическим переключателем на два режима: ночной и интенсивный. Длина кабеля — 1,8 м, гарантия от производителя — 12 месяцев. Стирать простынь нельзя, поэтому продавец советует сразу докупить съемный защитный чехол из бязи.

На Rozetka модель набрала 4,2 из 5 на основе 24 отзывов. Покупатели подтверждают, что размера хватает на двуспальную кровать, а нагрев занимает около пяти минут. Из минусов упоминают запах пластика при первом включении (потом выветривается) и слабый первый режим — продавец пояснил, что он специально сделан мягким для сна, чтобы не было слишком жарко на протяжении ночи.

Цена в Украине:

Двуспальная электропростыня Electric Blanket 150 x 180 см (Home Textile) — 1000 грн.

Bitec 150 x 180 см

Данная модель сшита из мягкого серого полиэстера, внутри расположен тонкий нагревательный кабель в герметичной силиконовой оболочке. Мощность составляет 130 Вт, что весьма много для простыни и будет греть сильно, вдобавок предусмотрена защита от перегрева и подарочная сумка в комплекте.

Электрическая простыня двуспальная с подогревом Bitec 150 x 180 см Фото: rozetka.com.ua

Преимущество Bitec — два раздельных контура нагрева: с пульта можно греть только одну половину кровати. Терморегулятор и провод отстегиваются, поэтому поверхность проще чистить. Гарантия при этом короткая — 1 месяц.

Владельцы хвалят двухконтурный нагрев и пульт: многие прогревают постель перед сном (например, за 40 минут) и выключают питание на ночь. Есть два предупреждения: в одном отзыве пожаловались на сильный запах резины, а у другой покупательницы от прямого контакта голой кожи с нагретой синтетикой возникла крапивница — лучше придерживаться инструкции и стелить сверху обычную простыню, не оставляя прибор включенным до утра.

Цена в Украине:

Электрическая простыня двуспальная с подогревом Bitec 150 x 180 см — 1690 грн.

Также Фокус писал, что сейчас продается недооцененная зарядная станция на 800 Вт, у которой почти нет аналогов за ту же цену в ноябре 2026 года.