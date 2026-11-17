Флагман Motorola Signature 27 має одну особливість, яка не стосується його апаратних характеристик, — підтримку GrapheneOS. І саме вона викликала найбільший інтерес у покупців.

Телефон оснащений чіпом Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 та акумулятором ємністю 7000 мА·год, а коштує близько 1600 доларів. Через високу ціну майже половина учасників нещодавнього опитування не готова придбати його одразу після виходу на ринок.

Проте майже третина тих, хто проголосував, планує придбати цей пристрій, і багато хто — саме через офіційну підтримку приватної системи GrapheneOS без сервісів Google, пише GSMArena.

Що показало опитування щодо Motorola Signature 27

У голосуванні взяли участь 3079 осіб. Найбільше голосів — 47,7% (1470 осіб) — набрав варіант "хороший, але занадто дорогий". Автори видання нагадують, що телефони Motorola, такі як складні Razr, швидко дешевшають завдяки знижкам, тому тим, кому подобається ця техніка, варто трохи почекати.

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Купувати Signature 27 навіть за повну ціну планують 30,1% опитаних (929 осіб). З них 18% від усіх учасників (555 голосів) хочуть встановити GrapheneOS, а залишитися на стандартному Hello UI готові лише 12,1% (374 голоси).

Що люди думають про Motorola Signature 27 Фото: gsmarena.com

Решта відповідей розподілилася так:

Інший флагман на базі Android: 7,5% (232 голоси).

7,5% (232 голоси). Нічого з переліченого: 5,8% (180 голосів).

5,8% (180 голосів). Не продається в моєму регіоні: 4,6% (143 голоси — наприклад, смартфон ще не вийшов у Північній Америці).

4,6% (143 голоси — наприклад, смартфон ще не вийшов у Північній Америці). Не потрібен флагман або віддають перевагу iPhone: 85 і 40 голосів.

Побоювання щодо автономності раніше розвіяли: акумулятор ємністю 7000 мА·год буде доступний на всіх ринках, включаючи Німеччину, хоча спочатку німецькій версії приписували зменшену ємність у 5500 мА·год. Але навіть із таким акумулятором стартову ціну багато хто вважає завищеною.

Чим цікава GrapheneOS

GrapheneOS — безкоштовна система з відкритим кодом на базі Android (AOSP), яку розвивають з 2014 року з метою забезпечення максимальної конфіденційності. Раніше ентузіасти встановлювали її лише на Google Pixel (від Pixel 6 до Pixel 10 та Pixel Tablet), а Motorola стала першою серед виробників, яка домовилася про партнерство з розробниками ОС безпосередньо. Згідно з вимогами системи, у Signature 27 вбудували апаратний захист пам'яті ARM Memory Tagging Extension — хоча "з коробки", ймовірно, буде встановлено Android 17 з Hello UI, а GrapheneOS користувачам доведеться встановлювати самостійно.

GrapheneOS на Google Pixel (ілюстративне фото) Фото: YouTube

Головна відмінність цієї системи — у ній спочатку немає сервісів Google (GMS) і навіть їхніх замінників на кшталт microG. Безпека ґрунтується на жорстких обмеженнях:

Дозволи та ізоляція: для будь-якого додатка можна одним кліком заблокувати доступ до Інтернету та датчиків, а замість усієї пам’яті чи контактів відкрити лише вибрані файли та номери (Storage Scopes та Contact Scopes).

для будь-якого додатка можна одним кліком заблокувати доступ до Інтернету та датчиків, а замість усієї пам’яті чи контактів відкрити лише вибрані файли та номери (Storage Scopes та Contact Scopes). Захист портів і даних: роз’єм USB-C відключає передачу даних під час блокування екрана, цифри PIN-коду перемішуються, а екстрений пароль Duress PIN стирає дані з пристрою.

роз’єм USB-C відключає передачу даних під час блокування екрана, цифри PIN-коду перемішуються, а екстрений пароль Duress PIN стирає дані з пристрою. Пісочниця для Google: якщо YouTube, Maps або Gboard все ж потрібні, їх встановлюють через Sandboxed Google Play — програми працюють без системних прав і не відстежують інші додатки (стороннє програмне забезпечення завантажується анонімно через Aurora Store або F-Droid).

У такого підходу також є свої компроміси. Наприклад, без штатних сервісів Google можуть не працювати чутливі банківські або платіжні сервіси.

Також Фокус писав про порівняння Motorola Signature 27 та iPhone 18 Pro Max. Новий смартфон від Motorola виявився дешевшим за флагман Apple на 18 999 грн при порівнянні версій на 256 ГБ.