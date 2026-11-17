Флагман Motorola Signature 27 обладает одной особенностью, которая не касается его аппаратных спецификаций — поддержка GrapheneOS. И именно она вызвала наибольший интерес у покупателей.

Телефон оснащен чипом Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и батареей на 7000 мАч, а стоит около 1600 долларов. Из-за высокой цены почти половина участников свежего опроса не готова брать его на старте.

Тем не менее почти треть проголосовавших планирует покупку, и многие — именно из-за официальной поддержки приватной системы GrapheneOS без сервисов Google, пишет GSMArena.

Что показал опрос о Motorola Signature 27

В голосовании участвовали 3079 человек. Больше всего голосов — 47,7% (1470 человек) — набрал вариант "хороший, но слишком дорогой". Авторы издания напоминают, что телефоны Motorola вроде складных Razr быстро дешевеют со скидками, поэтому тем, кому нравится железо, стоит немного подождать.

Видео дня

Покупать Signature 27 даже за полную цену планируют 30,1% опрошенных (929 человек). Из них 18% от всех участников (555 голосов) хотят поставить GrapheneOS, а остаться на стандартной Hello UI готовы только 12,1% (374 голоса).

Что люди думают о Motorola Signature 27 Фото: gsmarena.com

Остальные ответы распределились так:

Другой Android-флагман: 7,5% (232 голоса).

7,5% (232 голоса). Ничего из перечисленного: 5,8% (180 голосов).

5,8% (180 голосов). Не продается в моем регионе: 4,6% (143 голоса — например, смартфон еще не вышел в Северной Америке).

4,6% (143 голоса — например, смартфон еще не вышел в Северной Америке). Не нужен флагман или предпочтут iPhone: 85 и 40 голосов.

Опасения насчет автономности ранее сняли: батарею на 7000 мАч поставят на всех рынках, включая Германию, хотя сначала немецкой версии приписывали урезанные 5500 мАч. Но даже с таким аккумулятором стартовый ценник кажется многим завышенным.

Чем интересна GrapheneOS

GrapheneOS — бесплатная система с открытым кодом на базе Android (AOSP), которую развивают с 2014 года ради максимальной приватности. Раньше энтузиасты ставили ее только на Google Pixel (от Pixel 6 до Pixel 10 и Pixel Tablet), а Motorola первой среди производителей договорилась о партнерстве с создателями ОС напрямую. Под требования системы в Signature 27 встроили аппаратную защиту памяти ARM Memory Tagging Extension — хотя из коробки, вероятно, будет стоять Android 17 с Hello UI, а GrapheneOS пользователям придется устанавливать самостоятельно.

GrapheneOS на Google Pixel (иллюстративное фото) Фото: YouTube

Главное отличие этой системы — в ней изначально нет сервисов Google (GMS) и даже их заменителей вроде microG. Безопасность строится на жестких ограничениях:

Разрешения и изоляция: любому приложению можно в один клик перекрыть интернет и доступ к датчикам, а вместо всей памяти или контактов открыть лишь выбранные файлы и номера (Storage Scopes и Contact Scopes).

любому приложению можно в один клик перекрыть интернет и доступ к датчикам, а вместо всей памяти или контактов открыть лишь выбранные файлы и номера (Storage Scopes и Contact Scopes). Защита портов и данных: разъем USB-C отключает передачу данных при блокировке экрана, цифры PIN-кода перемешиваются, а экстренный пароль Duress PIN стирает устройство.

разъем USB-C отключает передачу данных при блокировке экрана, цифры PIN-кода перемешиваются, а экстренный пароль Duress PIN стирает устройство. Песочница для Google: если YouTube, Maps или Gboard все же нужны, их ставят через Sandboxed Google Play — программы работают без системных прав и не отслеживают другие приложения (сторонний софт скачивается анонимно через Aurora Store или F-Droid).

Компромиссы у такого подхода тоже есть. Например, без штатных сервисов Google могут не работать чувствительные банковские или платежные сервисы.

Также Фокус писал про сравнение Motorola Signature 27 против iPhone 18 Pro Max. Новый смартфон от Motorola оказался дешевле флагмана Apple на 18 999 грн при сравнении версий на 256 ГБ.