У мережі з'явилися подробиці щодо оновлення One UI 9.5 для пристроїв Galaxy. Випуск очікується у 2027 році разом із серією Galaxy S27.

Бета-версія One UI 9.5 стала доступною у 6 країнах, але поки що лише для гаджетів серії Galaxy S26.

Оновлення додає функції, про які користувачі просили роками — від прямого блокування додатків до вдосконаленого режиму DeX. Експерти порталу SamMobile вже склали список із 63 пристроїв Galaxy, які отримають оновлення, а також розповіли про нововведення в огляді бета-версії.

Що нового в One UI 9.5

Захист додатків та конфіденційність

З’явилася функція App Lock. Раніше приховати месенджер або банківський додаток можна було лише шляхом переміщення до "Захищеної папки", а тепер будь-який додаток можна безпосередньо заблокувати за допомогою відбитка пальця, розпізнавання обличчя або пароля екрана. Система також приховує вміст сповіщень і віджети таких програм — це зручно, якщо ви даєте комусь телефон, щоб показати фото.

Видео дня

На Galaxy S26 Ultra екран захисту від підглядання (Privacy Display) тепер може вмикатися самостійно. Він спрацьовує під час відкриття заблокованих додатків, прихованих альбомів у "Галереї" та секретного режиму в Samsung Browser, тож вмикати цю функцію вручну більше не потрібно. Крім того, на екранах підтвердження відбиток пальця та розпізнавання обличчя тепер працюють одночасно.

Огляд бета-версії One UI 9.5

Камера та режим Samsung DeX

Інтерфейс камери став простішим: швидкі налаштування зібрали на одному екрані, вдосконалили шкалу зуму та переробили область навколо кнопки спуску. У ручних режимах Pro та Pro Video (на моделях, що їх підтримують) можна створювати власні кнопки та пресети, бачити зум у міліметрах фокусної відстані та точніше регулювати повзунки, не відволікаючись на меню під час зйомки відео.

У настільному режимі Samsung DeX розгорнуті вікна займають весь екран, а кнопки керування вбудовані у верхню панель. З'явилася можливість прив'язування вікон до чотирьох кутів: поруч легко розмістити два, три або відразу чотири відкриті програми — наприклад, браузер, пошту та робочий документ.

Інтерфейс, здоров’я, дрібні функції та Bixby

На екрані блокування додали 3D-ефект глибини для динамічних шпалер, завдяки якому шари зображення зміщуються при нахилі смартфона (необхідний плагін ще не з’явився в Galaxy Store). Панель Now Bar показує нові анімації, коли команда забиває гол або виграє матч. Для зручного керування однією рукою кнопку створення нотатки в Samsung Notes перемістили вниз по центру, а пошук у "Нотатках" та в додатку "Телефон" — до нижнього краю; у приватних нотатках приховали текст із попереднього перегляду.

Швидке надсилання файлів Tap to Share дає змогу передати фото, відео чи візитку контакту, просто приклавши два розблоковані Android-смартфони з NFC тильними панелями один до одного — шукати пристрій у меню більше не потрібно. Опція Pause Before App Launch змушує телефон чекати 10 секунд перед запуском обраних програм, таких як Instagram або TikTok, допомагаючи не відкривати їх автоматично. У "Моїх файлах" безпосередньо відкриваються документи Word і PowerPoint, а в Samsung Health поради щодо якості сну можуть надаватися вже після трьох днів вимірювань протягом двох тижнів.

Цікава пасхалка: старі версії рингтону Over the Horizon можна завантажити безпосередньо з меню налаштувань. Щодо втрат — із зведення Now Brief прибрали функції Audio Brief та Moments.

Крім того, Samsung тестує оновлений асистент Bixby, здатний налаштовувати повторювані завдання — наприклад, щодня надсилати курси валют безпосередньо в межах свого додатка. Поки що незрозуміло, чи з’явиться він у поточній бета-версії, чи вийде пізніше разом із серією Galaxy S27, причому частину просунутих опцій штучного інтелекту можуть прив’язати до майбутньої платної підписки Galaxy AI.

Як спробувати бета-версію та коли вийде фінальна версія

Бета-тестування One UI 9.5 вже розпочалося для Galaxy S26, S26 Plus та S26 Ultra у шести країнах: Німеччині, Індії, Південній Кореї, Польщі, Великій Британії та США. Це рання тестова версія, тому під час роботи системи можливі помилки та збої. Зареєструватися на тестування власники смартфонів із цих регіонів можуть через додаток Samsung Members.

Вихід One UI 9.5 очікується на початку 2027 року — орієнтовно в лютому, одночасно з презентацією серії Galaxy S27. Точні терміни компанія Samsung поки що не підтвердила.

Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 отримають One UI 9.5 Фото: PhoneArena

Які пристрої Galaxy можуть отримати One UI 9.5

Samsung ще не опублікувала офіційний перелік сумісних пристроїв для One UI 9.5. Наведений нижче перелік складено редакцією SamMobile на основі політики оновлень та попередніх версій, тому до початку розсилки у 2027 році він може змінитися.

Смартфони

Серія Galaxy Z: Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z TriFold.

Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z TriFold. Серія Galaxy S: Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE, Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 FE.

Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE, Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 FE. Серія Galaxy A: Galaxy A07 (LTE/5G), Galaxy A08, Galaxy A15 (LTE/5G), Galaxy A16 (LTE/5G), Galaxy A17 (LTE/5G), Galaxy A18, Galaxy A25, Galaxy A26, Galaxy A27, Galaxy A35, Galaxy A36, Galaxy A37, Galaxy A55, Galaxy A56, Galaxy A57.

Galaxy A07 (LTE/5G), Galaxy A08, Galaxy A15 (LTE/5G), Galaxy A16 (LTE/5G), Galaxy A17 (LTE/5G), Galaxy A18, Galaxy A25, Galaxy A26, Galaxy A27, Galaxy A35, Galaxy A36, Galaxy A37, Galaxy A55, Galaxy A56, Galaxy A57. Серія Galaxy M: Galaxy M06, Galaxy M15, Galaxy M16, Galaxy M54 5G, Galaxy M55, Galaxy M56.

Galaxy M06, Galaxy M15, Galaxy M16, Galaxy M54 5G, Galaxy M55, Galaxy M56. Серія Galaxy F: Galaxy F06, Galaxy F07, Galaxy F15, Galaxy F16, Galaxy F36, Galaxy F55, Galaxy F56.

Galaxy F06, Galaxy F07, Galaxy F15, Galaxy F16, Galaxy F36, Galaxy F55, Galaxy F56. Серія Galaxy XCover: Galaxy XCover 7, Galaxy XCover 7 Pro.

Планшети

Серія Galaxy Tab: Galaxy Tab S10+ (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S11 (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S12+ (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S12 Ultra (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab Active 5, Galaxy Tab Active 5 Pro.

Також Фокус писав про бюджетні Android-смартфони від 9 000 грн. Звертаємо вашу увагу на 3 гаджети, які цілком можуть задовольнити базові потреби будь-якого користувача, причому не за всі гроші світу.