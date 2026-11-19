В сети появились подробности про апдейт One UI 9.5 для устройств Galaxy. Релиз ожидается 2027 году вместе с серией Galaxy S27.

Бета-версия One UI 9.5 стала доступна в 6 странах, но пока только для гаджетов серии Galaxy S26.

Обновление добавляет функции, о которых пользователи просили годами — от прямой блокировки приложений до улучшенного режима DeX. Эксперты портала SamMobile уже составили список из 63 устройств Galaxy, которые претендуют на апдейт, а также рассказали о новшествах в обзоре беты.

Что нового в One UI 9.5

Защита приложений и приватность

Появилась функция App Lock. Раньше скрыть мессенджер или банк можно было только через перенос в "Защищенную папку", а теперь любое приложение напрямую закрывается отпечатком, лицом или паролем экрана. Система также прячет содержимое уведомлений и виджеты таких программ — удобно, если отдаете кому-то телефон показать фото.

Видео дня

На Galaxy S26 Ultra экран защиты от подглядывания (Privacy Display) теперь способен включаться сам. Он срабатывает при открытии заблокированных приложений, скрытых альбомов в "Галерее" и секретного режима в Samsung Browser, так что включать функцию вручную больше не нужно. Кроме того, на экранах подтверждения отпечаток и распознавание лица теперь работают одновременно.

Обзор бета-версии One UI 9.5

Камера и режим Samsung DeX

Интерфейс камеры стал проще: быстрые настройки собрали на одном экране, улучшили шкалу зума и перерисовали область вокруг кнопки спуска. В ручных режимах Pro и Pro Video (на поддерживаемых моделях) можно создавать свои кнопки и пресеты, видеть зум в миллиметрах фокусного расстояния и точнее крутить ползунки, не отвлекаясь на меню во время съемки видео.

В десктопном режиме Samsung DeX развернутые окна занимают весь экран, а кнопки управления встроены в верхнюю панель. Появилась привязка окон по четырем углам: рядом легко разместить два, три или сразу четыре открытых приложения — например, браузер, почту и рабочий документ.

Интерфейс, здоровье, мелкие функции и Bixby

На экране блокировки добавили 3D-эффект глубины для живых обоев, при котором слои картинки смещаются при наклоне смартфона (нужный плагин еще не вышел в Galaxy Store). Панель Now Bar показывает новые анимации, когда команда забивает гол или выигрывает матч. Для удобного управления одной рукой кнопку создания заметки в Samsung Notes опустили вниз по центру, а поиск в "Заметках" и в приложении "Телефон" сдвинули к нижнему краю; в приватных заметках скрыли текст из превью.

Быстрая отправка файлов Tap to Share позволяет передать фото, видео или визитку контакта, просто приложив два разблокированных Android-смартфона с NFC спинками друг к другу — искать устройство в меню больше не нужно. Опция Pause Before App Launch заставляет телефон ждать 10 секунд перед запуском выбранных программ вроде Instagram или TikTok, помогая не открывать их на автомате. В "Моих файлах" напрямую открываются документы Word и PowerPoint, в Samsung Health советы по качеству сна могут выдаваться уже после трех дней замеров за две недели.

Интересная пасхалка: старые версии рингтона Over the Horizon доступны для загрузки прямо из меню настроек. Из потерь — из сводки Now Brief убрали функции Audio Brief и Moments.

Еще Samsung тестирует обновленный ассистент Bixby, способный настраивать повторяющиеся задачи — например, ежедневно присылать курс валют прямо внутри своего приложения. Пока неясно, доберется ли он до текущей беты или выйдет позже с серией Galaxy S27, причем часть продвинутых ИИ-опций могут привязать к будущей платной подписке Galaxy AI.

Как попробовать бету и когда выйдет финал

Бета-тест One UI 9.5 уже начался для Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra в шести странах: Германии, Индии, Южной Корее, Польше, Великобритании и США. Это ранняя тестовая сборка, поэтому в работе системы возможны ошибки и сбои. Записаться на тестирование владельцы смартфонов из этих регионов могут через приложение Samsung Members.

Релиз One UI 9.5 ожидается в начале 2027 года — ориентировочно в феврале, одновременно с презентацией серии Galaxy S27. Точные сроки Samsung пока не подтвердила.

Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 получат One UI 9.5 Фото: PhoneArena

Какие устройства Galaxy могут получить One UI 9.5

Samsung еще не публиковала официальный список совместимых устройств для One UI 9.5. Перечень ниже составлен редакцией SamMobile на основе политики обновлений и прошлых релизов, поэтому до старта рассылки в 2027 году он может измениться.

Смартфоны

Серия Galaxy Z: Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z TriFold.

Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z TriFold. Серия Galaxy S: Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE, Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 FE.

Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE, Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 FE. Серия Galaxy A: Galaxy A07 (LTE/5G), Galaxy A08, Galaxy A15 (LTE/5G), Galaxy A16 (LTE/5G), Galaxy A17 (LTE/5G), Galaxy A18, Galaxy A25, Galaxy A26, Galaxy A27, Galaxy A35, Galaxy A36, Galaxy A37, Galaxy A55, Galaxy A56, Galaxy A57.

Galaxy A07 (LTE/5G), Galaxy A08, Galaxy A15 (LTE/5G), Galaxy A16 (LTE/5G), Galaxy A17 (LTE/5G), Galaxy A18, Galaxy A25, Galaxy A26, Galaxy A27, Galaxy A35, Galaxy A36, Galaxy A37, Galaxy A55, Galaxy A56, Galaxy A57. Серия Galaxy M: Galaxy M06, Galaxy M15, Galaxy M16, Galaxy M54 5G, Galaxy M55, Galaxy M56.

Galaxy M06, Galaxy M15, Galaxy M16, Galaxy M54 5G, Galaxy M55, Galaxy M56. Серия Galaxy F: Galaxy F06, Galaxy F07, Galaxy F15, Galaxy F16, Galaxy F36, Galaxy F55, Galaxy F56.

Galaxy F06, Galaxy F07, Galaxy F15, Galaxy F16, Galaxy F36, Galaxy F55, Galaxy F56. Серия Galaxy XCover: Galaxy XCover 7, Galaxy XCover 7 Pro.

Планшеты

Серия Galaxy Tab: Galaxy Tab S10+ (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S11 (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S12+ (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S12 Ultra (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab Active 5, Galaxy Tab Active 5 Pro.

Также Фокус писал про бюджетные Android-смартфоны от 9 000 грн. Обращаем ваше внимание на 3 гаджета, которые вполне могут закрыть базовые потребности любого пользователя, причем не за все деньги мира.