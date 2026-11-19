Компанія Sharp представила в Японії смартфон середнього класу Aquos sense11. При товщині 7,6 мм і вазі 157 г у пристрої встановлено акумулятор ємністю 5000 мА·год — за розрахунками компанії, його вистачає на два дні при 10 годинах роботи на добу.

Цю модель оснастили яскравим екраном, двома камерами по 50 Мп та захистом від води й ударів, але вона коштуватиме значно дорожче, ніж торішня Aquos sense10, пише GSMArena.

Екран, чіп та захист корпусу

Aquos sense11 оснащений 6,2-дюймовим дисплеєм Pro IGZO OLED із роздільною здатністю 2340x1080 та піковою яскравістю до 3000 ніт — у 1,5 раза вищою, ніж у попереднього покоління. Sharp заявляє про частоту оновлення 1–240 Гц, однак 240 Гц досягаються за рахунок вставки чорних кадрів між оновленнями на 120 Гц.

Смартфон працює на базі процесора Snapdragon 7s Gen 3 та ОС Android 17 (обіцяно до чотирьох оновлень ОС та шість років випуску оновлень безпеки). Рамка та кільце камери виготовлені з алюмінію, корпус захищений від води та пилу відповідно до стандартів IPX5, IPX8, IPX9 та IP6X, а від ударів — згідно з MIL-STD-810H.

Видео дня

Пам'ять: 8/128 ГБ (версія без SIM-картки також доступна у варіанті 12/256 ГБ), є слот для карт microSD.

8/128 ГБ (версія без SIM-картки також доступна у варіанті 12/256 ГБ), є слот для карт microSD. Зв'язок і звук: nanoSIM + eSIM, NFC з підтримкою Osaifu-Keitai, сканер відбитків пальців і розблокування за допомогою розпізнавання обличчя, динаміки W-Box.

nanoSIM + eSIM, NFC з підтримкою Osaifu-Keitai, сканер відбитків пальців і розблокування за допомогою розпізнавання обличчя, динаміки W-Box. Керування ШІ: подвійне натискання кнопки живлення відкриває додаток асистента NIAH.

Кольори Sharp Aquos Sense 11 Фото: Sharp

Камери та інструменти на основі штучного інтелекту

Ззаду розміщено дві камери по 50 Мп: основну (f/1,9, оптична стабілізація, фазовий автофокус по всіх пікселях, зйомка HDR-відео) та надширококутну (f/2,2, кут 122 градуси). Фронтальна камера знімає з роздільною здатністю 32 Мп.

Алгоритми видаляють із кадрів зайвих людей, тіні на їжі та тексті, а також відблиски під час зйомки крізь скло. З моделі Aquos R11 перенесли функцію маскування, яка розмиває текст на вивісках.

Початок продажів та ціна

У Японії продаж розпочнеться 26 листопада у операторів NTT Docomo, KDDI, SoftBank, Rakuten Mobile та J:COM, а також у версії без прив’язки до оператора. Доступні чотири кольори — мідний (Copper), золотий (Gold), сріблястий (Silver) і чорний (Black), хоча колірна гама та обсяг пам’яті можуть залежати від оператора.

Стартова ціна — 94 600 ієн (близько 594 доларів). Це на 50 % дорожче, ніж коштував Aquos sense10 на початку продажів рік тому.

Раніше повідомлялося, що на смартфонах Xiaomi потрібно оновити HyperOS 4, щоб вони працювали набагато краще. Вийшло листопадове оновлення лаунчера Xiaomi HyperOS 4 для стабільних версій системи.