Sharp представила в Японии смартфон среднего класса Aquos sense11. При толщине 7,6 мм и весе 157 г в установили батарею на 5000 мАч — по расчетам компании, ее хватает на два дня при 10 часах работы в сутки.

Модель оснастили ярким экраном, парой камер по 50 Мп и защитой от воды и ударов, но стоить она будет заметно дороже прошлогоднего Aquos sense10, пишет GSMArena.

Экран, чип и защита корпуса

В Aquos sense11 стоит 6,2-дюймовый дисплей Pro IGZO OLED с разрешением 2340x1080 и пиковой яркостью до 3000 нит — в 1,5 раза выше прошлого поколения. Sharp заявляет частоту обновления 1-240 Гц, однако 240 Гц достигаются за счет вставки черных кадров между обновлениями на 120 Гц.

Смартфон построен на процессоре Snapdragon 7s Gen 3 и Android 17 (обещаны до четырех обновлений ОС и шесть лет патчей безопасности). Рамка и кольцо камеры выполнены из алюминия, корпус защищен от воды и пыли по стандартам IPX5, IPX8, IPX9 и IP6X, а от ударов — по MIL-STD-810H.

Видео дня

Память: 8/128 ГБ (версия SIM-free также доступна в варианте 12/256 ГБ), есть слот microSD.

8/128 ГБ (версия SIM-free также доступна в варианте 12/256 ГБ), есть слот microSD. Связь и звук: nanoSIM + eSIM, NFC с поддержкой Osaifu-Keitai, сканер отпечатка и разблокировка по лицу, динамики W-Box.

nanoSIM + eSIM, NFC с поддержкой Osaifu-Keitai, сканер отпечатка и разблокировка по лицу, динамики W-Box. Управление ИИ: двойное нажатие кнопки питания открывает приложение ассистента NIAH.

Цвета Sharp Aquos Sense 11 Фото: Sharp

Камеры и ИИ-инструменты

Сзади разместили две камеры по 50 Мп: основную (f/1.9, оптическая стабилизация, фазовый автофокус по всем пикселям, съемка HDR-видео) и сверхширокоугольную (f/2.2, угол 122 градуса). Фронтальный модуль снимает на 32 Мп.

Алгоритмы убирают с кадров лишних людей, тени на еде и тексте, а также блики при съемке через стекло. Из модели Aquos R11 перенесли функцию маскировки, которая размывает текст на вывесках.

Старт продаж и цена

В Японии продажи начнутся 26 ноября у операторов NTT Docomo, KDDI, SoftBank, Rakuten Mobile и J:COM, а также в версии без привязки к оператору. Доступны четыре цвета — медный (Copper), золотой (Gold), серебристый (Silver) и черный (Black), хотя палитра и память могут зависеть от оператора.

Стартовая цена — 94 600 иен (около 594 долларов). Это на 50% дороже, чем стоил Aquos sense10 на старте год назад.

Ранее сообщалось, что на смартфонах Xiaomi нужно обновить HyperOS 4, чтобы они работали куда лучше. Вышло ноябрьское обновление лаунчера Xiaomi HyperOS 4 для стабильных версий системы.