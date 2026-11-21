Нові подробиці про флагман Xiaomi на базі чіпа Snapdragon 8 Elite Gen 6 — вже у мережі. Інсайдер повідомив про модель із великим сенсором камери, цікавим дизайном та акумулятором ємністю 8000 мА·год або більше.

Сам бренд не назвав джерело, але китайське видання MyDrivers пов’язує витік інформації з майбутнім смартфоном Xiaomi 18 Max. Офіційно компанія ці відомості поки що не підтверджувала, пише Gizmocina.

Очікувані характеристики Xiaomi 18 Max

Очікується, що Xiaomi 18 Max замінить випущений у травні Xiaomi 17 Max, який з'явився у Китаї за ціною від 4799 юанів (близько 720 доларів). Та модель мала 6,9-дюймовий екран, акумулятор ємністю рівно 8000 мА·год, процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 та основну камеру Leica на 200 Мп.

Новому поколінню приписують покращення продуктивності та камер, а також акумулятор ємністю понад 8000 мА·год. Судячи з витоку інформації, стриманий дизайн без зайвих деталей збережеться, хоча конкретних даних щодо зовнішнього вигляду поки що немає.

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Xiaomi 18 Pro Max

Місце моделі в лінійці Xiaomi 18

У вересні Xiaomi вже представила в Китаї топові моделі Xiaomi 18 Pro та 18 Pro Max на нових 2-нм чіпах: у Pro встановлено звичайний Snapdragon 8 Elite Gen 6, а в Pro Max — швидший Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Судячи з характеристик, що просочилися в мережу, Xiaomi 18 Max вийде зі стандартним Gen 6 без приставки Extreme і займе нішу між звичайним Xiaomi 18 та версією Pro Max.

Молодшу модель Xiaomi 18 очікують уже в грудні 2026 року — китайські магазини відкрили на неї попередні замовлення "наосліп". Йому також пророкують Snapdragon 8 Elite Gen 6, від 12/256 ГБ до 16 ГБ / 1 ТБ пам'яті та компактний 6,4-дюймовий OLED-екран (1,5K) на новому випромінювальному матеріалі M11, але без апаратного захисту від підглядання та другого екрана на кришці, як у Pro-моделей.

Також Фокус повідомляв, що 3 нові смартфони Xiaomi з’являться на початку 2027 року. Стало відомо, коли серії Xiaomi 18, Redmi Note 18 та Turbo 6 з’являться в Україні.