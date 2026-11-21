Свежие детали о флагмане Xiaomi на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 6 — уже в сети. Инсайдер сообщил о модели с крупным сенсором камеры, интересным дизайном и аккумулятором на 8000 мАч или выше.

Сам источник бренд не назвал, но китайское издание MyDrivers связывает утечку с будущим смартфоном Xiaomi 18 Max. Официально компания эти сведения пока не подтверждала, пишет Gizmocina.

Ожидаемые характеристики Xiaomi 18 Max

Ожидается, что Xiaomi 18 Max заменит майский Xiaomi 17 Max, который вышел в Китае по цене от 4799 юаней (около 720 долларов). У той модели были 6,9-дюймовый экран, батарея ровно на 8000 мАч, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и основная камера Leica на 200 Мп.

Новому поколению приписывают улучшение производительности и камер, а также аккумулятор больше 8000 мАч. Сдержанный дизайн без лишних деталей, судя по утечке, сохранится, хотя конкретики по внешности пока нет.

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Xiaomi 18 Pro Max

Место модели в линейке Xiaomi 18

В сентябре Xiaomi уже представила в Китае старшие Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max на новых 2-нм чипах: в Pro стоит обычный Snapdragon 8 Elite Gen 6, а в Pro Max — более быстрый Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Судя по характеристикам из утечки, Xiaomi 18 Max выйдет со стандартным Gen 6 без приставки Extreme и займет нишу между обычным Xiaomi 18 и версией Pro Max.

Младший Xiaomi 18 ждут уже в декабре 2026 года — китайские магазины открыли на него слепые предзаказы. Ему тоже прочат Snapdragon 8 Elite Gen 6, от 12/256 ГБ до 16 ГБ / 1 ТБ памяти и компактный 6,4-дюймовый экран OLED (1.5K) на новом излучающем материале M11, но без аппаратной защиты от подглядывания и второго экрана на крышке, как у Pro-моделей.

Также Фокус писал, что 3 новых смартфона Xiaomi появятся в начале 2027 года. Стало известно, когда серии Xiaomi 18, Redmi Note 18 и Turbo 6 появятся в Украине.