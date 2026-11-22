Компанія HMD Global може повернути на ринок бренд PureView, який Nokia колись використовувала для флагманських камерофонів. На це вказує тизер ще неанонсованого смартфона, що з’явився в мережі.

За даними фінського сайту SuomiMobiili, відео на внутрішньому форумі опублікував один із співробітників HMD — судячи з кадрів, у новинці роблять ставку на камери, пише GSMArena.

Що показав тизер фотофлагмана

На початку ролика з’являється назва PureView — саме це й стало головним натяком на відродження бренду, тепер уже на смартфоні HMD. У кадрі видно задню кришку з великим круглим модулем камер.

Усередині круглого блоку розміщено чотири камери, зокрема перископний телеоб'єктив, а поруч — видовжену овальну LED-спалах. На самому модулі помітний логотип німецького виробника оптики Schneider-Kreuznach, що вказує на можливе партнерство.

Відео дня

Смартфон HMD з новою камерою Фото: HMD

Чому ця чутка виглядає правдоподібно

Раніше цього року компанія HMD Global відсвяткувала своє 10-річчя, а маркетингові матеріали бренду, що потрапили в мережу, натякали на підготовку нового проєкту. Наразі смартфон офіційно не підтверджено — його характеристики, ціна та терміни виходу невідомі.

Раніше повідомлялося, що 3 нові смартфони Xiaomi з’являться на початку 2027 року. Стало відомо, коли серії Xiaomi 18, Redmi Note 18 та Turbo 6 з’являться в Україні.

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