Nokia повертає бренд PureView: яким буде новий камерофон цієї марки (фото)
Компанія HMD Global може повернути на ринок бренд PureView, який Nokia колись використовувала для флагманських камерофонів. На це вказує тизер ще неанонсованого смартфона, що з’явився в мережі.
За даними фінського сайту SuomiMobiili, відео на внутрішньому форумі опублікував один із співробітників HMD — судячи з кадрів, у новинці роблять ставку на камери, пише GSMArena.
Що показав тизер фотофлагмана
На початку ролика з’являється назва PureView — саме це й стало головним натяком на відродження бренду, тепер уже на смартфоні HMD. У кадрі видно задню кришку з великим круглим модулем камер.
Усередині круглого блоку розміщено чотири камери, зокрема перископний телеоб'єктив, а поруч — видовжену овальну LED-спалах. На самому модулі помітний логотип німецького виробника оптики Schneider-Kreuznach, що вказує на можливе партнерство.
Чому ця чутка виглядає правдоподібно
Раніше цього року компанія HMD Global відсвяткувала своє 10-річчя, а маркетингові матеріали бренду, що потрапили в мережу, натякали на підготовку нового проєкту. Наразі смартфон офіційно не підтверджено — його характеристики, ціна та терміни виходу невідомі.
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