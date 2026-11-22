Компания HMD Global может вернуть на рынок бренд PureView, который Nokia когда-то использовала для флагманских камерофонов. На это указывает тизер неанонсированного смартфона, попавший в сеть.

По данным финского сайта SuomiMobiili, видео на внутренней площадке обсуждений выложил один из сотрудников HMD — судя по кадрам, в новинке делают ставку на камеры, пишет GSMArena.

Что показал тизер фотофлагмана

В начале ролика появляется название PureView — это и стало главным намеком на возрождение марки, теперь уже на смартфоне HMD. В кадре видна задняя крышка с крупным круглым модулем камер.

Внутри круглого блока разместили четыре камеры, включая перископный телеобъектив, а рядом поставили вытянутую овальную LED-вспышку. На самом модуле заметен логотип немецкого производителя оптики Schneider-Kreuznach, что указывает на возможное партнерство.

Видео дня

Смартфон HMD с новой камерой Фото: HMD

Почему слух выглядит правдоподобно

Ранее в этом году HMD Global отметила свое 10-летие, а утекшие маркетинговые материалы бренда намекали на подготовку нового проекта. Пока смартфон официально не подтвержден — его характеристики, цена и сроки выхода неизвестны.

Ранее сообщалось, что 3 новых смартфона Xiaomi появятся в начале 2027 года. Стало известно, когда серии Xiaomi 18, Redmi Note 18 и Turbo 6 появятся в Украине.

Также Фокус писал, что эти 29 моделей Motorola получат Android 17. Motorola опубликовала свежий перечень телефонов, которые точно должны получить обновление до Android 17.