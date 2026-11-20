Motorola опубликовала свежий перечень телефонов, которые точно должны получить обновление до Android 17.

Предыдущий неполный список из августа был дополнен. Правда, сведения пришли от подразделения Motorola Brazil, поэтому этапы рассылки актуальны именно для Бразилии — в других странах некоторые телефоны из очереди ожидания уже перешли на новую ОС, пишет GSMArena.

Кто уже обновляется, а кому придется подождать

Motorola не назвала даты выхода Android 17 для остальных устройств. Предугадать очередность сложно: сначала бренд обновил более старые модели, а 19 ноября выпустил апдейт для Motorola Razr Fold. При этом за пределами Бразилии Android 17 уже вышел для Motorola Edge 60 Fusion и Motorola Edge 70 Pro.

Уже получают Android 17 (в Бразилии):

Модели Signature и Edge: Motorola Signature, Motorola Edge 70, Motorola Edge 70 Fusion, Motorola Edge 70 Fusion+, Motorola Edge 60 Pro.

Motorola Signature, Motorola Edge 70, Motorola Edge 70 Fusion, Motorola Edge 70 Fusion+, Motorola Edge 60 Pro. Складные Razr: Motorola Razr 70 Ultra (Razr Ultra 2026), Motorola Razr 50 Ultra (Razr+ 2024), Motorola Razr Fold.

Motorola Razr 70 Ultra (Razr Ultra 2026), Motorola Razr 50 Ultra (Razr+ 2024), Motorola Razr Fold. Серия Moto G: Motorola Moto G86.

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Motorola G86 Power Фото: expertreviews.com

Получат Android 17 позже:

Серия Edge: Motorola Edge 70 Pro, Motorola Edge 60, Motorola Edge 60 Neo, Motorola Edge 60 Fusion, Motorola Edge 50 Neo, Motorola Edge 50 Fusion, Motorola Edge 50 Pro, Motorola Edge 50 Ultra.

Motorola Edge 70 Pro, Motorola Edge 60, Motorola Edge 60 Neo, Motorola Edge 60 Fusion, Motorola Edge 50 Neo, Motorola Edge 50 Fusion, Motorola Edge 50 Pro, Motorola Edge 50 Ultra. Складные Razr: Motorola Razr 70 (Razr 2026), Motorola Razr 60 (Razr 2025), Motorola Razr 60 Ultra (Razr Ultra), Motorola Razr 50 (Razr 2024).

Motorola Razr 70 (Razr 2026), Motorola Razr 60 (Razr 2025), Motorola Razr 60 Ultra (Razr Ultra), Motorola Razr 50 (Razr 2024). Серия Moto G: Motorola Moto G77, Motorola Moto G75, Motorola Moto G67, Motorola Moto G57, Motorola Moto G56, Motorola Moto G47, Motorola Moto G37, Motorola Moto G Max.

Motorola Edge 60 (иллюстративное фото) Фото: gsmarena.com

Что добавляет Android 17 на смартфонах Motorola

На рабочем столе появились стопки виджетов: погоду, календарь, заряд батареи и плеер можно сложить в один блок и листать свайпами, чтобы не занимать лишние экраны. В меню "Настройки рабочего стола" также включаются тематические иконки под общую палитру интерфейса, а для классического стиля быстрых настроек разрешили скрыть подписи под плитками — это освобождает место, если вы уже ориентируетесь по самим значкам.

Функция Live updates позволяет приложениям непрерывно обновлять один живой блок со статусом в строке состояния или шторке вместо отправки серии отдельных оповещений (опцию можно отключать). Длинные групповые чаты и быстрые переписки в мессенджерах вроде WhatsApp или Messages система сжимает в краткую сводку из одного предложения, а алгоритмы машинного обучения отделяют личные сообщения от автоматического спама и убирают второстепенное в папки раздела Silent.

Android 17 (иллюстративное фото) Фото: Android Central

В настройках дисплея появилась регулировка Enhanced HDR brightness. Обычное поведение при просмотре Ultra HDR-фото в Google Photos, HDR-видео на YouTube или ленты Instagram — резкий подъем яркости до предела, но теперь ее уровень можно ограничить вручную или полностью отключить. В разделе настроек "Подключенные устройства" добавили сразу два способа обмена: Tap to Share для передачи фото и файлов при сближении двух смартфонов и Quick Drop для одновременной отправки группе друзей или коллег.

Также обновление приносит защиту от фишинга и вредоносного ПО, совместимость со свежими версиями программ, исправления ошибок и общую оптимизацию плавности — в некоторых случаях это продлевает время работы батареи.

Ранее сообщалось, что главной причиной купить Motorola Signature 27 по мнению пользователей оказались не камеры и не чип. Флагман обладает одной особенностью, которая не касается его аппаратных спецификаций.

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