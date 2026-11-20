Motorola опублікувала найновіший перелік телефонів, які точно мають отримати оновлення до Android 17.

Попередній неповний список від серпня було доповнено. Щоправда, інформація надійшла від підрозділу Motorola Brazil, тому етапи розсилки актуальні саме для Бразилії — в інших країнах деякі телефони з черги очікування вже перейшли на нову ОС, пише GSMArena.

Хто вже оновлюється, а кому доведеться почекати

Motorola не назвала дати виходу Android 17 для інших пристроїв. Передбачити черговість складно: спочатку бренд оновив старіші моделі, а 19 листопада випустив оновлення для Motorola Razr Fold. При цьому за межами Бразилії Android 17 вже вийшов для Motorola Edge 60 Fusion і Motorola Edge 70 Pro.

Вже отримують Android 17 (у Бразилії):

Моделі Signature та Edge: Motorola Signature, Motorola Edge 70, Motorola Edge 70 Fusion, Motorola Edge 70 Fusion+, Motorola Edge 60 Pro.

Motorola Signature, Motorola Edge 70, Motorola Edge 70 Fusion, Motorola Edge 70 Fusion+, Motorola Edge 60 Pro. Складні Razr: Motorola Razr 70 Ultra (Razr Ultra 2026), Motorola Razr 50 Ultra (Razr+ 2024), Motorola Razr Fold.

Motorola Razr 70 Ultra (Razr Ultra 2026), Motorola Razr 50 Ultra (Razr+ 2024), Motorola Razr Fold. Серія Moto G: Motorola Moto G86.

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Motorola G86 Power Фото: expertreviews.com

Отримають Android 17 пізніше:

Серія Edge: Motorola Edge 70 Pro, Motorola Edge 60, Motorola Edge 60 Neo, Motorola Edge 60 Fusion, Motorola Edge 50 Neo, Motorola Edge 50 Fusion, Motorola Edge 50 Pro, Motorola Edge 50 Ultra.

Motorola Edge 70 Pro, Motorola Edge 60, Motorola Edge 60 Neo, Motorola Edge 60 Fusion, Motorola Edge 50 Neo, Motorola Edge 50 Fusion, Motorola Edge 50 Pro, Motorola Edge 50 Ultra. Складні Razr: Motorola Razr 70 (Razr 2026), Motorola Razr 60 (Razr 2025), Motorola Razr 60 Ultra (Razr Ultra), Motorola Razr 50 (Razr 2024).

Motorola Razr 70 (Razr 2026), Motorola Razr 60 (Razr 2025), Motorola Razr 60 Ultra (Razr Ultra), Motorola Razr 50 (Razr 2024). Серія Moto G: Motorola Moto G77, Motorola Moto G75, Motorola Moto G67, Motorola Moto G57, Motorola Moto G56, Motorola Moto G47, Motorola Moto G37, Motorola Moto G Max.

Motorola Edge 60 (ілюстративне фото) Фото: gsmarena.com

Що нового в Android 17 на смартфонах Motorola

На робочому столі з’явилися стопки віджетів: погоду, календар, заряд батареї та плеєр можна об’єднати в один блок і перегортати свайпами, щоб не займати зайві екрани. У меню "Налаштування робочого столу" також додано тематичні іконки, що відповідають загальній палітрі інтерфейсу, а для класичного стилю швидких налаштувань дозволили приховати підписи під плитками — це звільняє місце, якщо ви вже орієнтуєтеся за самими значками.

Функція Live updates дозволяє додаткам безперервно оновлювати один динамічний блок зі статусом у рядку стану або шторці замість надсилання серії окремих сповіщень (цю опцію можна вимкнути). Довгі групові чати та швидкі листування в месенджерах на кшталт WhatsApp або Messages система стискає у короткий звід з одного речення, а алгоритми машинного навчання відокремлюють особисті повідомлення від автоматичного спаму та переміщують другорядне до папок розділу Silent.

Android 17 (ілюстративне фото) Фото: Android Central

У налаштуваннях дисплея з’явилася опція "Enhanced HDR brightness". Зазвичай під час перегляду Ultra HDR-фотографій у Google Photos, HDR-відео на YouTube або стрічки Instagram яскравість різко зростає до максимального рівня, але тепер її рівень можна обмежити вручну або повністю вимкнути. У розділі налаштувань "Підключені пристрої" додали одразу два способи обміну: Tap to Share для передачі фото та файлів при зближенні двох смартфонів і Quick Drop для одночасного надсилання групі друзів або колег.

Також оновлення забезпечує захист від фішингу та шкідливого ПЗ, сумісність із найновішими версіями програм, виправлення помилок та загальну оптимізацію плавності роботи — у деяких випадках це подовжує час роботи акумулятора.

Раніше повідомлялося, що, на думку користувачів, головною причиною придбати Motorola Signature 27 виявилися не камери й не чіп. Цей флагман має одну особливість, яка не стосується його апаратних характеристик.

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