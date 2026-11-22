У ранній прошивці Samsung Galaxy S27 та тестових версіях One UI 9.5 помітили нове оформлення рядка стану.

Компанія планує перемістити панель інтерактивних сповіщень Now Bar у зону вирізу фронтальної камери — за прикладом Dynamic Island на iPhone.

Судячи зі скріншотів та відео, які знайшов портал SamMobile, оновлена панель з’явиться у лінійці Galaxy S27 на початку 2027 року, а вже потім стане доступною для попередніх моделей, пише Android Headlines.

Як працює новий Now Bar навколо камери

Наразі активні сповіщення Now Bar відображаються у рядку стану ліворуч поруч із годинником. У тестових збірках One UI 9.5 ця панель перемістилася в центр навколо отвору камери. При натисканні, як і раніше, відкриваються таймер, індикатор ліхтарика та управління плеєром, але сам блок став компактнішим і з більш гострими кутами — до релізу Samsung ще встигне їх заокруглити та виправити відступи.

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Аналог Dynamic Island у One UI 9.5 Фото: Android Headlines

Змінилися й жести для перемикання між кількома фоновими завданнями. Якщо в поточній версії One UI картки гортають вгору та вниз, то в новій версії між компактними картками можна перемикатися свайпами вліво та вправо, не відкриваючи вікна.

На відміну від примітивних Android-клонів Dynamic Island, які можуть працювати лише з музикою та таймерами, рішення Samsung базується на платформі Live Notifications. Завдяки цьому область навколо камери вже підтримує низку сторонніх додатків.

Ефекти Moment effects та дати виходу

У налаштуваннях Now Bar також з’явився новий розділ Moment effects, де наразі доступний для завантаження лише пункт Sports. За допомогою сервісу Google Sports навколо вирізу камери відтворюються невеликі анімації, коли улюблена команда забиває гол або виграє матч. Сама назва меню натякає, що згодом сюди можуть додати інформацію про погоду, поїздки та інші події.

Хоча Samsung уже випустила One UI 9.5 Beta 1 для серії Galaxy S26 із візуальними змінами екрана блокування, інтерфейс у стилі Dynamic Island поки що тестується окремо і має з’явитися спочатку на Galaxy S27.

Також Фокус повідомляв, що Samsung випустить повністю безрамковий смартфон раніше за Apple. До 20-річчя iPhone у 2027 році Apple готує смартфон зі склом, загнутим з чотирьох боків, та мінімальними рамками. Але першим такий екран може представити Samsung.