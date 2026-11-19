До 20-річчя iPhone у 2027 році Apple готує смартфон зі склом, вигнутим з чотирьох боків, та мінімальними рамками. Але першою такий екран може представити Samsung.

Корейські джерела стверджують, що компанія розглядає подібний дизайн для майбутніх флагманів Galaxy. Щоправда, самі автори витоку оцінюють його достовірність лише у 50%, пише GSMArena.

Як Samsung хоче випередити Apple

В оригінальному повідомленні прямо не називають бренд, екран якого збирається повторити Samsung, але мова явно йде про Apple. Саме підрозділ Samsung Display постачає OLED-панелі для iPhone, тому корпорація добре знає плани конкурента і здатна створити подібний дисплей для себе.

Робота над самою панеллю проходить без перебоїв — наразі складнощі викликають інші технічні компоненти смартфона. Які саме моделі Galaxy першими отримають новий екран і коли вони з’являться на ринку, поки що невідомо.

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Таке вже траплялося раніше

Навіть з урахуванням 50-відсоткової ймовірності ця чутка не виглядає фантастикою: Samsung уже не раз випереджала Apple у нових форматах. Тонкий Galaxy S25 Edge з’явився за кілька місяців до iPhone Air, а складаний Galaxy Z Fold8 нещодавно випередив iPhone Duo.

Раніше повідомлялося, що бюджетний Samsung Galaxy A18 5G готується до виходу. І поки версія з 5G готується до випуску, в Україні вже можна придбати Samsung Galaxy A18 4G.

Також Фокус повідомляв, що найдешевші смартфони Samsung отримали Android 17. Наведемо перелік цих моделей.