К 20-летию iPhone в 2027 году Apple готовит смартфон со стеклом, загнутым с четырех сторон, и минимальными рамками. Но первой такой экран может показать Samsung.

Корейские источники утверждают, что компания рассматривает похожий дизайн для будущих флагманов Galaxy. Правда, сами авторы утечки оценивают ее достоверность всего в 50%, пишет GSMArena.

Как Samsung хочет опередить Apple

В оригинальном сообщении прямо не называют бренд, экран которого собирается повторить Samsung, но речь явно идет об Apple. Именно подразделение Samsung Display поставляет OLED-панели для iPhone, поэтому корпорация хорошо знает планы конкурента и способна сделать похожий дисплей для себя.

Работа над самой панелью идет без сбоев — сложности сейчас вызывают другие технические компоненты смартфона. Какие именно модели Galaxy первыми перейдут на новый экран и когда они выйдут, пока неизвестно.

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Такое уже случалось раньше

Даже со скидкой на 50-процентную вероятность слух не выглядит фантастикой: Samsung уже не раз обходила Apple в новых форматах. Тонкий Galaxy S25 Edge появился за несколько месяцев до iPhone Air, а складной Galaxy Z Fold8 недавно опередил iPhone Duo.

Ранее сообщалось, что бюджетный Samsung Galaxy A18 5G готовится к выходу. А пока вариант с 5G готовится к релизу, в Украине уже можно купить Samsung Galaxy A18 4G.

Также Фокус писал, что самые дешевые смартфоны Samsung получили Android 17. Перечисляем, что это за модели.