Samsung скопировала Dynamic Island из iPhone: как выглядит функция в One UI 9.5 (фото)
В ранней прошивке Samsung Galaxy S27 и тестовых сборках One UI 9.5 заметили новое оформление строки состояния.
Компания собирается перенести панель интерактивных уведомлений Now Bar в область выреза фронтальной камеры — по примеру Dynamic Island на iPhone.
Судя по скриншотам и видео, найденным порталом SamMobile, обновленная панель дебютирует на линейке Galaxy S27 в начале 2027 года и только потом доберется до прошлых моделей, пишет Android Headlines.
Как работает новый Now Bar вокруг камеры
Сейчас активные уведомления Now Bar отображаются в строке состояния слева рядом с часами. В тестовых сборках One UI 9.5 эта плашка переехала в центр вокруг отверстия камеры. По нажатию по-прежнему раскрываются таймер, индикатор фонарика и управление плеером, но сам блок стал компактнее и с более резкими углами — до релиза Samsung еще успеет их скруглить и поправить отступы.
Поменялись и жесты для переключения между несколькими фоновыми задачами. Если в текущей One UI карточки листают вверх и вниз, то в новой версии между компактными плашками можно переключаться свайпами влево и вправо без раскрытия окна.
В отличие от примитивных Android-клонов Dynamic Island, которые умеют работать только с музыкой и таймерами, решение Samsung строится на платформе Live Notifications. Благодаря этому область вокруг камеры уже поддерживает ряд сторонних приложений.
Эффекты Moment effects и сроки выхода
В настройках Now Bar также нашли новый раздел Moment effects, где пока доступен для скачивания только пункт Sports. С помощью сервиса Google Sports вокруг выреза камеры проигрываются небольшие анимации, когда любимая команда забивает гол или выигрывает матч. Само название меню намекает, что позже сюда могут добавить погоду, поездки и другие события.
Хотя Samsung уже выпустила One UI 9.5 Beta 1 для серии Galaxy S26 с визуальными изменениями экрана блокировки, интерфейс в стиле Dynamic Island пока тестируется отдельно и должен выйти сначала на Galaxy S27.
Также Фокус писал, что Samsung выпустит полностью безрамочный смартфон раньше Apple. К 20-летию iPhone в 2027 году Apple готовит смартфон со стеклом, загнутым с четырех сторон, и минимальными рамками. Но первой такой экран может показать Samsung.