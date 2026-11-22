В ранней прошивке Samsung Galaxy S27 и тестовых сборках One UI 9.5 заметили новое оформление строки состояния.

Компания собирается перенести панель интерактивных уведомлений Now Bar в область выреза фронтальной камеры — по примеру Dynamic Island на iPhone.

Судя по скриншотам и видео, найденным порталом SamMobile, обновленная панель дебютирует на линейке Galaxy S27 в начале 2027 года и только потом доберется до прошлых моделей, пишет Android Headlines.

Как работает новый Now Bar вокруг камеры

Сейчас активные уведомления Now Bar отображаются в строке состояния слева рядом с часами. В тестовых сборках One UI 9.5 эта плашка переехала в центр вокруг отверстия камеры. По нажатию по-прежнему раскрываются таймер, индикатор фонарика и управление плеером, но сам блок стал компактнее и с более резкими углами — до релиза Samsung еще успеет их скруглить и поправить отступы.

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Аналог Dynamic Island в One UI 9.5 Фото: Android Headlines

Поменялись и жесты для переключения между несколькими фоновыми задачами. Если в текущей One UI карточки листают вверх и вниз, то в новой версии между компактными плашками можно переключаться свайпами влево и вправо без раскрытия окна.

В отличие от примитивных Android-клонов Dynamic Island, которые умеют работать только с музыкой и таймерами, решение Samsung строится на платформе Live Notifications. Благодаря этому область вокруг камеры уже поддерживает ряд сторонних приложений.

Эффекты Moment effects и сроки выхода

В настройках Now Bar также нашли новый раздел Moment effects, где пока доступен для скачивания только пункт Sports. С помощью сервиса Google Sports вокруг выреза камеры проигрываются небольшие анимации, когда любимая команда забивает гол или выигрывает матч. Само название меню намекает, что позже сюда могут добавить погоду, поездки и другие события.

Хотя Samsung уже выпустила One UI 9.5 Beta 1 для серии Galaxy S26 с визуальными изменениями экрана блокировки, интерфейс в стиле Dynamic Island пока тестируется отдельно и должен выйти сначала на Galaxy S27.

Также Фокус писал, что Samsung выпустит полностью безрамочный смартфон раньше Apple. К 20-летию iPhone в 2027 году Apple готовит смартфон со стеклом, загнутым с четырех сторон, и минимальными рамками. Но первой такой экран может показать Samsung.