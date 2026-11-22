Фокус підібрав три актуальні моделі Samsung 2026 року, які продаються в Україні за ціною від 14 399 до 22 499 грн. Смартфони розміщені в порядку зростання вартості.

У 2026 році смартфони помітно подорожчали через зростання цін на комплектуючі, і навіть бюджетні лінійки стали коштувати дорожче, ніж раніше. Проте у Samsung залишилися моделі середнього класу, які виконують основні завдання.

Вони мають яскравий екран, камеру з оптичною стабілізацією та тривалий термін оновлень.

Samsung Galaxy A27

Найдоступніша модель із цієї трійки має 6,7-дюймовий екран Super AMOLED (2340x1080, 120 Гц), який у тестах демонструє яскравість до 800 ніт в автоматичному режимі. Спереду та ззаду встановлено скло Gorilla Glass Victus+, рамка пластикова, а захист корпусу від пилу та бризок відповідає стандарту IP64 (товщина 7,8 мм, вага 200 г). Усередині встановлено чіп Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 з графічним процесором Adreno 710, 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ пам’яті UFS 3.1 — при цьому збережено комбінований слот для картки microSDXC. Модель вийшла на Android 16 (оновлюється до Android 17 з One UI 9) із запасом до шести великих версій ОС; у AnTuTu v11 пристрій набирає 885 852 бали.

Відео дня

Samsung Galaxy A27 Фото: sammobile.com

Ззаду розташовані три камери: основна на 50 Мп (f/1,8, оптична стабілізація OIS), надширококутна на 5 Мп і макромодуль на 2 Мп, спереду — 12 Мп. Задня камера знімає відео до 4K при 30 к/с, але через невеликий сенсор розміром 1/2,76 дюйма знімки при слабкому освітленні поступаються старшим моделям A37 та A57. Акумулятора на 5000 мА·год у тесті GSMArena вистачило на 12 годин 41 хвилину роботи, дротова зарядка на 25 Вт відновлює 45% за півгодини. Серед інших особливостей — бічний сканер відбитків пальців, один динамік (-26,4 LUFS) та відсутність роз’єму 3,5 мм.

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy A27 5G 6/128 ГБ — 14 399 грн.

Samsung Galaxy A37

Середня модель зовні схожа на A27, але має помітні покращення щодо екрану, захисту та швидкості. Дисплей Super AMOLED розміром 6,7 дюйма (2340x1080, 120 Гц) у тесті GSMArena показав яскравість 1246 ніт (пікова — до 1900 ніт). Корпус став тоншим і легшим (7,4 мм, 196 г), зберіг скло Gorilla Glass Victus+ з пластиковою рамкою та отримав захист від води за стандартом IP68 (занурення на глибину до 1,5 м на 30 хвилин). Використовується 4-нм процесор Exynos 1480 із графічним процесором Xclipse 530 (912 055 балів у AnTuTu v11), 6, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ пам’яті UFS 3.1, вже без слота microSD. Прошивка — Android 16 (вже оновлюється до Android 17 і One UI 9) з обіцянкою до шести великих оновлень системи.

Samsung Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Головна перевага в плані фото — великий сенсор розміром 1/1,56 дюйма в основній камері на 50 Мп (f/1,8, OIS), який краще знімає ввечері та загалом. Його доповнюють надширококутний модуль на 8 Мп і макро на 5 Мп, а фронтальна камера на 12 Мп тепер також знімає відео в 4K при 30 к/с з 10-бітним HDR. Акумулятор на 5000 мА·год протримався 13 годин 49 хвилин у тесті GSMArena і підтримує швидшу зарядку на 45 Вт. Сканер відбитків пальців перенесено під екран, а замість одного динаміка встановлено стерео (гучність -25,7 LUFS, що відповідає оцінці "дуже добре").

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy A37 5G 6/128 ГБ — 18 899 грн.

Samsung Galaxy A57

Найдорожча модель у добірці виглядає престижніше завдяки алюмінієвій рамці, невеликій товщині 6,9 мм та вазі 179 г, при цьому зберігаючи скло Gorilla Glass Victus+ з обох боків та захист від води за стандартом IP68. Екран Super AMOLED+ розміром 6,7 дюйма (2340x1080, 120 Гц, HDR10+) у тестах GSMArena досяг 1309 ніт автоматичної яскравості. Зросла й швидкість роботи: 4-нм чіп Exynos 1680 із графікою Xclipse 550 набирає 1 363 464 бали в AnTuTu v11. Оперативної пам'яті встановлюють 8 або 12 ГБ, вбудованої UFS 3.1 — від 128 до 512 ГБ без слота для карти. Телефон працює на Android 16 (One UI 8.5) із гарантією до шести великих оновлень ОС.

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Основний модуль на 50 Мп (1/1,56 дюйма, f/1,8, OIS), 5-мегапіксельна макрокамера та 12-мегапіксельна фронтальна камера збігаються з A37, а надширококутну камеру оновили до 12 Мп (кут ширший — 13 мм замість 16 мм). Відео записується у форматі 4K зі швидкістю 30 к/с обома камерами, підтримується функція Best Face. Автономність акумулятора ємністю 5000 мА·год у тесті GSMArena склала 13 годин 59 хвилин, зарядка — 45 Вт. Також у A57 є стереодинаміки (-26,3 LUFS), підекранний сканер відбитків пальців і новіші модулі зв’язку Bluetooth 6.0 та Wi-Fi 6e.

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy A57 5G 8/128 ГБ — 22 499 грн.

Також Фокус повідомляв, що Nokia повертає бренд PureView. Компанія HMD Global може повернути на ринок бренд PureView, який Nokia колись використовувала для флагманських камерофонів. На це вказує тизер ще неанонсованого смартфона, який з’явився в мережі.