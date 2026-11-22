Фокус собрал три актуальные модели Samsung 2026 года, которые продаются в Украине по цене от 14 399 до 22 499 грн. Смартфоны расставлены по возрастанию стоимости.

В 2026 году смартфоны заметно подорожали из-за роста цен на комплектующие, и даже бюджетные линейки стали стоить дороже прежнего. Тем не менее у Samsung остались модели среднего класса, которые закрывают главные задачи.

Они предлагают яркий экран, камеру с оптической стабилизацией и долгий срок обновлений.

Samsung Galaxy A27

У самой доступной модели в тройке — 6,7-дюймовый экран Super AMOLED (2340x1080, 120 Гц), который в тестах выдает до 800 нит яркости в автоматическом режиме. Спереди и сзади стоит стекло Gorilla Glass Victus+, рамка пластиковая, а защита корпуса от пыли и брызг соответствует стандарту IP64 (толщина 7,8 мм, вес 200 г). Внутри установлен чип Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с графикой Adreno 710, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ памяти UFS 3.1 — при этом сохранен совмещенный слот под карту microSDXC. Модель вышла на Android 16 (обновляется до Android 17 с One UI 9) с запасом до шести крупных версий ОС; в AnTuTu v11 аппарат набирает 885 852 балла.

Видео дня

Samsung Galaxy A27 Фото: sammobile.com

Сзади стоят три камеры: основная на 50 Мп (f/1.8, оптическая стабилизация OIS), сверхширокоугольная на 5 Мп и макромодуль на 2 Мп, спереди — 12 Мп. Видео тыльная камера пишет до 4K при 30 к/с, но из-за небольшого сенсора 1/2.76 дюйма снимки при слабом свете уступают старшим A37 и A57. Батареи на 5000 мАч в тесте GSMArena хватило на 12 часов 41 минуту работы, проводная зарядка на 25 Вт восполняет 45% за полчаса. Из прочих особенностей — боковой сканер отпечатка, один динамик (-26,4 LUFS) и отсутствие разъема 3,5 мм.

Цена в Украине:

Samsung Galaxy A27 5G 6/128 ГБ — 14 399 грн.

Samsung Galaxy A37

Средняя модель внешне похожа на A27, но заметно прибавила по экрану, защите и скорости. Дисплей Super AMOLED на 6,7 дюйма (2340x1080, 120 Гц) в замере GSMArena выдал 1246 нит яркости (пиковая — до 1900 нит). Корпус стал тоньше и легче (7,4 мм, 196 г), сохранил стекла Gorilla Glass Victus+ при пластиковой рамке и получил защиту от воды IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут). Используется 4-нм процессор Exynos 1480 с графикой Xclipse 530 (912 055 баллов в AnTuTu v11), 6, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ памяти UFS 3.1 уже без слота microSD. Прошивка — Android 16 (уже обновляется до Android 17 и One UI 9) с обещанием до шести крупных обновлений системы.

Samsung Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Главный плюс по фото — крупный сенсор 1/1.56 дюйма в основной камере на 50 Мп (f/1.8, OIS), который лучше снимает вечером и в целом. Его дополняют сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и макро на 5 Мп, а фронтальная камера на 12 Мп теперь тоже снимает видео в 4K при 30 к/с с 10-битным HDR. Аккумулятор на 5000 мАч продержался 13 часов 49 минут в тесте GSMArena и поддерживает более быструю зарядку на 45 Вт. Сканер отпечатка перенесен под экран, а вместо одного динамика установлены стерео (громкость -25,7 LUFS, что соответствует оценке "очень хорошо").

Цена в Украине:

Samsung Galaxy A37 5G 6/128 ГБ — 18 899 грн.

Samsung Galaxy A57

Старшая модель в подборке ощущается дороже за счет алюминиевой рамки, малой толщины 6,9 мм и веса 179 г, сохраняя стекло Gorilla Glass Victus+ с двух сторон и водозащиту IP68. Экран Super AMOLED+ на 6,7 дюйма (2340x1080, 120 Гц, HDR10+) в тестах GSMArena достиг 1309 нит автоматической яркости. Выросла и скорость работы: 4-нм чип Exynos 1680 с графикой Xclipse 550 набирает 1 363 464 балла в AnTuTu v11. Оперативной памяти ставят 8 или 12 ГБ, встроенной UFS 3.1 — от 128 до 512 ГБ без слота для карты. Работает телефон на Android 16 (One UI 8.5) с гарантией до шести крупных обновлений ОС.

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Основной модуль на 50 Мп (1/1.56 дюйма, f/1.8, OIS), 5-мегапиксельное макро и 12-мегапиксельная фронталка совпадают с A37, а сверхширокоугольную камеру обновили до 12 Мп (угол шире — 13 мм вместо 16 мм). Видео записывается в 4K при 30 к/с с обеих сторон, поддерживается функция Best Face. Автономность батареи на 5000 мАч в тесте GSMArena составила 13 часов 59 минут, зарядка — 45 Вт. Также у A57 есть стереодинамики (-26,3 LUFS), подэкранный сканер отпечатка и более новые модули связи Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 6e.

Цена в Украине:

Samsung Galaxy A57 5G 8/128 ГБ — 22 499 грн.

Также Фокус писал, что Nokia возвращает бренд PureView. Компания HMD Global может вернуть на рынок бренд PureView, который Nokia когда-то использовала для флагманских камерофонов. На это указывает тизер неанонсированного смартфона, попавший в сеть.