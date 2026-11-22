У базі даних бенчмарку Geekbench та індійської сертифікації BIS було виявлено неанонсований смартфон під індексом vivo I2606. Цей пристрій готують до випуску в серії iQOO 16.

Результати тесту показали наявність процесора Snapdragon 8s Gen 4, 12 ГБ оперативної пам’яті та Android 17 — але саме вибір чіпа викликав суперечки щодо того, яка саме модель ховається під цим номером, пише GSMArena.

Перша версія: iQOO 16R зі спрощеною апаратною частиною

Якщо під кодом I2606 дійсно вийде iQOO 16R, на покупців чекає помітний крок назад у плані продуктивності процесора. Попередня модель iQOO 15R працювала на більш потужному Snapdragon 8 Gen 5, тоді як Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735) стоїть на щабель нижче.

В іншому ж передбачуваному iQOO 16R приписують звичний для цієї серії набір характеристик: OLED-екран розміром близько 6,59 дюйма з підвищеною частотою оновлення, пам’ять LPDDR5X, накопичувач UFS 4.1, основну камеру на 50 Мп, акумулятор приблизно на 9000 мА·год та зарядку близько 100 Вт.

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Друга версія: перший компактний iQOO 16s

Другий сценарій — перед нами майбутній смартфон iQOO 16s. Що саме означає префікс "s" у назві, достеменно невідомо.

Однак джерело з галузі припускає, що iQOO 16s може стати першим компактним смартфоном цього бренду з діагоналлю екрана близько 6,3 дюйма. Поки що ані vivo, ані iQOO офіційно не підтверджували ці припущення.

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