В базе бенчмарка Geekbench и индийской сертификации BIS заметили неанонсированный смартфон под индексом vivo I2606. Аппарат готовят к выходу в серии iQOO 16.

Запись теста раскрыла процессор Snapdragon 8s Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти и Android 17 — но именно выбор чипа вызвал споры о том, какая модель скрывается под этим номером, пишет GSMArena.

Версия первая: iQOO 16R с упрощенным железом

Если под кодом I2606 действительно выходит iQOO 16R, покупателей ждет заметный шаг назад по производительности процессора. Прошлый iQOO 15R работал на более мощном Snapdragon 8 Gen 5, тогда как Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735) стоит ступенькой ниже.

В остальном предполагаемому iQOO 16R приписывают знакомый по серии набор: экран OLED около 6,59 дюйма с повышенной частотой обновления, память LPDDR5X, накопитель UFS 4.1, основную камеру на 50 Мп, батарею примерно на 9000 мАч и зарядку около 100 Вт.

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Версия вторая: первый компактный iQOO 16s

Второй сценарий — перед нами будущий смартфон iQOO 16s. Что именно означает приставка s в названии, точно неизвестно.

Однако отраслевой источник предполагает, что iQOO 16s может стать первым компактным аппаратом бренда с диагональю экрана около 6,3 дюйма. Пока ни vivo, ни iQOO официально эти версии не подтверждали.

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