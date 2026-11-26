Бюджетний Honor Choice T20 вирізняється потужним акумулятором та 6,78-дюймовим дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц.

Компанія Honor розмістила на своєму офіційному євразійському сайті інформацію про новий доступний смартфон Choice T20. На це звернув увагу портал Notebookcheck.

Honor Choice T20 прийшов на зміну Choice T10, випущеному на початку 2026 року. Попри візуальну схожість з iPhone 17 Pro, новинка має лише одну функціональну задню камеру на 13 МП. Спереду також є фронтальна камера на 5 МП.

Кольори Honor Choice T20 Фото: Honor

Смартфон оснащений 6,78-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1576 x 720 пікселів, частотою оновлення 90 Гц та яскравістю до 600 ніт. Пристрій використовує 12-нм чипсет Unisoc T7250, графічний процесор Mali-G57 MP1, 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ пам'яті, яку можна розширити до 1 ТБ.

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Honor Choice T20 отримав збільшений акумулятор ємністю 7000 мАг, який обіцяє до 10 годин безперервної роботи на одному заряді. Для порівняння, Choice T10 використовував батарею на 5000 мАг. Швидкість зарядки зросла з 10 Вт до 15 Вт.

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Інші характеристики Honor Choice T20 включають захист IP52, бічний сканер відбитків пальців, дві SIM-картки 4G LTE, дводіапазонний Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB-C 2.0, 3,5-мм роз'єм для навушників та налаштовувану кнопку дії для запуску улюблених програм .

Honor Choice T20 пропонується в помаранчевому, сріблястому та чорному кольорах. Смартфон має товщину 8,75 мм та важить 213 г.

Ціна Honor Choice T20 — до 146 доларів (близько 6 590 грн).

Нагадаємо, майбутній Samsung Galaxy A38 може отримати слабшу основну камеру, ніж у нинішньої моделі.

Фокус також повідомляв, що незабаром вийдуть смартфони Xiaomi 18, Redmi Note 18 та Redmi Turbo 6.