Android-смартфон до 7 000 грн с батареей на 7000 мАч: представлена новинка Honor (фото)
Бюджетный Honor Choice T20 отличается мощным аккумулятором и 6,78-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц.
Компания Honor разместила на своём официальном евразийском сайте информацию о новом доступном смартфоне Choice T20. На это обратил внимание портал Notebookcheck.
Honor Choice T20 пришел на смену модели Choice T10, выпущенной в начале 2026 года. Несмотря на визуальное сходство с iPhone 17 Pro, новинка оснащена лишь одной функциональной задней камерой на 13 МП. Спереди также имеется фронтальная камера на 5 МП.
Смартфон оснащен 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1576 x 720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 600 нит. Устройство использует 12-нм чипсет Unisoc T7250, графический процессор Mali-G57 MP1, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ.
Honor Choice T20 получил аккумулятор с увеличенной емкостью 7000 мАч, который обеспечивает до 10 часов непрерывной работы на одном заряде. Для сравнения, в Choice T10 использовалась батарея емкостью 5000 мАч. Скорость зарядки увеличилась с 10 Вт до 15 Вт.
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Прочие характеристики Honor Choice T20 включают защиту по стандарту IP52, боковой сканер отпечатков пальцев, две SIM-карты 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB-C 2.0, 3,5-мм разъем для наушников и настраиваемую кнопку действия для запуска любимых приложений.
Honor Choice T20 доступен в оранжевом, серебристом и чёрном цветах. Смартфон имеет толщину 8,75 мм и весит 213 г.
- Цена Honor Choice T20 — до 146 долларов (около 6 590 грн).
Напомним, что будущий Samsung Galaxy A38 может получить основную камеру с более низкими характеристиками, чем у нынешней модели.
Фокус также сообщал, что в ближайшее время выйдут смартфоны Xiaomi 18, Redmi Note 18 и Redmi Turbo 6.