Будущий смартфон среднего класса Samsung Galaxy A38 рискует выйти с более слабой основной камерой, чем у нынешней модели. Хотя в характеристиках снова укажут привычные 50 Мп, сам сенсор под объективом, похоже, заметно уменьшат.

Более дорогой Galaxy A58 такого урезания избежит, но и шага вперед по фото не принесет — на бюджете производителей все сильнее сказывается рост цен на память, пишет Android Headlines.

Даунгрейд камеры Galaxy A38: в чем подвох новых 50 Мп

По данным таможенной базы NBD, на которые обратил внимание портал SammyGuru, Samsung тестирует в Galaxy A38 50-мегапиксельный датчик Sony IMX882 размером 1/1.95 дюйма. Нынешний Galaxy A37 в большинстве регионов оснащен более крупным сенсором Sony IMX906 формата 1/1.56 дюйма — новинка фактически возвращается к камере позапрошлого поколения Galaxy A36.

Покупатели часто видят знакомые 50 Мп на коробке и не ждут ухудшений, однако физический размер матрицы меняет качество съемки. Меньший сенсор IMX882 собирает меньше света, поэтому в помещениях и ночью появляется больше шума и зерна, а алгоритмам приходится сильнее вмешиваться в кадр. Кроме того, слабее выходит естественное размытие фона на портретах, из-за чего телефон чаще полагается на программное вырезание объекта.

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Samsung Galaxy A37 оснащен более крупным сенсором Sony IMX906 формата 1/1.56 дюйма Фото: gsmarena.com

Что еще известно о Galaxy A38 и Galaxy A58

Экономия на камере перекликается с ранними слухами о том, что Samsung поставит в Galaxy A38 более дешевый экран OLED ради компенсации подорожавшей оперативной памяти и комплектующих. Из плюсов модели приписывают батарею на 6000 мАч — на 20% больше, чем у A37, — и фронтальную камеру на 12 Мп.

В старшем Galaxy A58, согласно тем же таможенным записям, останется сенсор Sony IMX906 на 50 Мп от Galaxy A57. Ранее сообщалось, что в обеих моделях также поставят сверхширокоугольный модуль на 12 Мп и макрокамеру на 5 Мп без телеобъектива. Выход Galaxy A58 ожидается в марте или апреле 2027 года по цене около 500 евро.

Samsung пока не подтверждала характеристики ни одного из аппаратов, а записи импорта нередко отражают ранние тесты прототипов, а не серийные устройства. Но если утечки верны, тем, кому в среднем сегменте важнее всего камера, выгоднее взять нынешний Galaxy A37, пока он есть в продаже.

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