Майбутній смартфон середнього класу Samsung Galaxy A38 ризикує з'явитися на ринку з основною камерою, яка буде слабшою, ніж у нинішньої моделі. Хоча в характеристиках знову вкажуть звичні 50 Мп, сам сенсор під об'єктивом, схоже, помітно зменшать.

Дорожчий Galaxy A58 уникне такого скорочення, але й не принесе жодного прогресу в плані фотографії — на бюджеті виробників дедалі сильніше позначається зростання цін на пам'ять, пише Android Headlines.

Погіршення якості камери Galaxy A38: у чому підступ нових 50 Мп

За даними митної бази NBD, на які звернув увагу портал SammyGuru, Samsung тестує в Galaxy A38 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX882 розміром 1/1,95 дюйма. Нинішній Galaxy A37 у більшості регіонів оснащений більшим сенсором Sony IMX906 формату 1/1,56 дюйма — новинка фактично повертається до камери позаминулого покоління Galaxy A36.

Покупці часто бачать знайомі 50 Мп на коробці й не очікують погіршення якості, проте фізичний розмір матриці впливає на якість зйомки. Менший сенсор IMX882 збирає менше світла, тому в приміщеннях і вночі з’являється більше шуму та зернистості, а алгоритмам доводиться сильніше втручатися в кадр. Крім того, природне розмиття фону на портретах виходить слабкішим, через що телефон частіше покладається на програмне вирізання об’єкта.

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Samsung Galaxy A37 оснащений більшим сенсором Sony IMX906 формату 1/1,56 дюйма Фото: gsmarena.com

Що ще відомо про Galaxy A38 та Galaxy A58

Економія на камері перегукується з попередніми чутками про те, що Samsung встановить у Galaxy A38 дешевший OLED-екран, щоб компенсувати подорожчання оперативної пам’яті та комплектуючих. Серед переваг моделі відзначають акумулятор ємністю 6000 мА·год — на 20% більше, ніж у A37, — та фронтальну камеру на 12 Мп.

У старшій моделі Galaxy A58, згідно з тими ж митними записами, залишиться сенсор Sony IMX906 на 50 Мп від Galaxy A57. Раніше повідомлялося, що в обох моделях також буде встановлено надширококутний модуль на 12 Мп і макрокамеру на 5 Мп без телеоб'єктива. Вихід Galaxy A58 очікується в березні або квітні 2027 року за ціною близько 500 євро.

Samsung поки що не підтверджувала характеристики жодного з цих пристроїв, а дані про імпорт нерідко відображають ранні тести прототипів, а не серійних пристроїв. Але якщо витоки правдиві, тим, для кого в середньому сегменті найважливішою є камера, вигідніше придбати нинішній Galaxy A37, поки він є у продажу.

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