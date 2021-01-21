Зеленський застеріг Разумкова і Шмигаля від різких змін у системі державних закупівель

Законодавці хочуть зробити критерій локалізації виробництва значущим для визначення переможця під час закупівлі низки категорій товарів.

Під час внесення змін до законодавства у сфері державних закупівель необхідно враховувати дотримання міжнародних зобов'язань України. Про це президент Володимир Зеленський написав у листах голови Верховної ради Дмитрові Разумкову і прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

Президент зазначив, що зараз пропонується низка ініціатив, які передбачають виведення з-під дії закону "Про державні закупівлі" в цілому або окремих його положень деякі види закупівель товарів і послуг.

"Це суперечить основній меті і принципам закону, а також може створити основу для виникнення проявів корупції, буде мати негативний вплив на стан міжнародних відносин України, зокрема з фінансовими організаціями", — зазначає Зеленський.

Президент не вказав, про які саме ініціативи йдеться. Але відомо, що 7 грудня минулого року профільний комітет ВР рекомендував ухвалити в другому читанні законопроєкт №3739, який вносить зміни до закону "Про державні закупівлі" з метою "створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості".

Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 21 липня 248 голосами. За нього проголосували представники майже всіх депутатських фракцій і груп. Авторами законопроєкту вказані 38 народних депутатів, зокрема керівники більшості фракцій: Давид Арахамія, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, Ірина Геращенко, Олег Кулініч.

Законопроєкт вводить вимогу наявності місцевого складника в державних закупівлях, тобто хоча б частина товару повинна вироблятися в Україні. Автори законопроєкту пояснюють, що його ухвалення дозволить забезпечити українські підприємства замовленнями, а українців — роботою.

Критики ініціативи кажуть, що вона суперечить Угоді про асоціацію з ЄС, де прописаний принцип неприпустимості дискримінації під час держзакупівель. Зокрема, зазначено, що опис робіт, товарів і послуг не повинен містити вказівки їх конкретного місця походження.

Нагадаємо, що ідею підтримки локалізації активно просували в Раді попереднього скликання. У жовтні 2019 року нові депутати зняли з розгляду законопроєкт № 7206, ухвалений в першому читанні Парламентом попереднього скликання і відомий як "Купуй українське, плати українцям".

Законопроєктом передбачалося, що під час проведення процедури оцінки тендерних пропозицій, крім обліку цінового критерію, буде враховуватися місцевий складник у предметі закупівлі, а також інші нецінові критерії в разі їх встановлення замовником.

За оцінкою тодішнього Міністерства економічного розвитку і торгівлі, проєкт закону викривлював конкуренцію і просував інтереси окремих виробників під виглядом захисту національного виробника, оскільки 99% учасників та переможців у державних закупівлях — українські компанії, і лише менше 1% — іноземні.

Фокус раніше розбирався, чи є в Україні приклади успішного протекціонізму.