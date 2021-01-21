Зеленский предостерег Разумкова и Шмыгаля от резких изменений в системе публичных закупок

Законодатели хотят сделать критерий локализации производства значимым для определения победителя при закупке ряда категорий товаров.

При внесении изменений в законодательство в сфере публичных закупок необходимо учитывать соблюдения международных обязательств Украины. Об этом президент Владимир Зеленский написал в письмах председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю.

Президент отметил, что сейчас предлагается ряд инициатив, которые предусматривают выведение из-под действия закона "О публичных закупках" в целом или отдельных его положений некоторые виды закупок товаров и услуг.

"Это противоречит основной цели и принципам закона, а также может создать основу для возникновения проявлений коррупции, будет иметь негативное влияние на состояние международных отношений Украины, в том числе с финансовыми организациями", – отмечает Зеленский.

Президент не указал, о каких именно инициативах идет речь. Но известно, что 7 декабря прошлого года профильный комитет ВР рекомендовал принять во втором чтении законопроект № 3739, который вносит изменения в закон "О государственных закупках" с целью "создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности".

Рада приняла этот законопроект в первом чтении 21 июля 248 голосами. За него проголосовали представители почти всех депутатских фракций и групп. Авторами законопроекта указаны 38 народных депутатов, в том числе руководители большинства фракций: Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Ирина Геращенко, Олег Кулинич.

Законопроект вводит требование наличия местной составляющей в публичных закупках, то есть хотя бы часть товара должна быть произведена в Украине. Авторы законопроекта поясняют, что его принятие позволит обеспечить украинские предприятия заказами, а украинцев – работой.

Критики инициативы говорят, что она противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС, где прописан принцип недопустимости дискриминации при госзакупках. В частности, указано, что описание работ, товаров и услуг не должно включать указания их конкретного места происхождения.

Напомним, что идею поддержки локализации активно продвигали в Раде предыдущего созыва. В октябре 2019 года новые депутаты сняли с рассмотрения законопроект № 7206, принятый в первом чтении парламентом предыдущего созыва и известный как "Покупай украинское, плати украинцам".

Законопроектом предусматривалось, что при проведении процедуры оценки тендерных предложений кроме учета ценового критерия будет учитываться местная составляющая в предмете закупки, а также другие неценовые критерии в случае их установления заказчиком.

По оценке тогдашнего Министерства экономического развития и торговли, проект закона искажал конкуренцию и продвигал интересы отдельных производителей под видом защиты национального производителя, так как 99% участников и победителей в публичных закупках – украинские компании, и только менее 1% – иностранные.

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