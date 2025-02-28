Производитель ракет для систем ПВО NASAMS создает компанию в Украине: что известно

Директор компании-производителя ЗРК NASAMS Эйрик Ли анонсировал запуск серийного производства ракет на территории Украины на базе украинских технологий.

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Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace работает над основанием производства боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов NASAMS в Украине. Об этом сказал президент компании Эйрик Ли в интервью Euractiv

Президент компании-производителя систем противовоздушной обороны NASAMS, которыми пользуются Вооруженные силы Украины, говорит, что спрос на оборонное оборудование растет, поэтому для поддержания производства необходимо искать новые глобальные цепочки поставок.

"Сейчас мы основываем компанию в Украине. Мы ведем тесные переговоры с промышленностью Украины по созданию совместного предприятия", — сказал Эйрик Ли.

По его словам, в первую очередь компания ставит цель увеличить производство ракет для NASAMS по украинским технологиям. Совместные предприятия планируют создать в течение нескольких месяцев.

"Речь идет о серийном производстве ракет, то есть сотни", — отметил директор компании.

На вопрос об опасностях ведения бизнеса в Украине и рисках, что РФ может расценить такой шаг как эскалацию, Ли ответил, что безопасность важна, но его компания стремится использовать возможности украинской промышленности.

"В долгосрочной перспективе, когда закончится война, Украина может стать частью цепи поставок ракет для систем ПВО", — сказал он.

Он добавил, что сейчас в Украине наблюдается всплеск инноваций, и для его компании важно быть частью этого процесса.

Системы ЗРК NASAMS

Норвежский передвижной ракетный комплекс NASAMS разработан совместно Норвегией и США. Он может перехватывать воздушные цели на расстоянии до 40 км и на высоте до 16 км, используется для поражения крылатых ракет, самолетов и вертолетов. Батарея комплекса состоит из трех взводов, способных выпустить 6 ракет.

Благодаря новейшему радару и современным ракетам он способен работать в автоматическом режиме, без участия личного состава. Кроме того, NASAMS совместимы с другими ЗРК западного производства.

В апреле 2024 года СМИ писали, что норвежская компания дорабатывает ЗРК NASAMS для перехвата баллистики, в частности планирует оснастить систему AMRAAM-ER. Эти ракеты оснащены более совершенной системой наведения и мощным двигателем, что увеличивает дальность поражения до 40 км по сравнению с 20 км у ракеты AMRAAM (AIM-120).

Напомним, 28 февраля СМИ писали, что украинские F-16 оснащены спецсредствами для защиты от вражеских радаров ПВО.

Также 28 февраля западные обозреватели рассказывали, как россияне модифицировали корабельную систему АК-306 для борьбы с украинскими беспилотниками.