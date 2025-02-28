Виробник ракет для систем ППО NASAMS створює компанію в Україні: що відомо

Директор компанії-виробника ЗРК NASAMS Ейрік Лі анонсував запуск серійного виробництва ракет на території Україні на базі українських технологій.

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Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace працює над заснуванням виробництва боєприпасів для зенітно-ракетних комплексів NASAMS в Україні. Про це сказав президент компанії Ейрік Лі в інтерв'ю Euractiv

Президент компанії-виробника систем протиповітряної оборони NASAMS, якими користуються Збройні сили України, говорить, що попит на оборонне обладнання зростає, тому для підтримки виробництва необхідно шукати нові глобальні ланцюжки постачання.

"Зараз ми засновуємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з промисловістю України щодо створення спільного підприємства", — сказав Ейрік Лі.

За його словами, першочергово компанія ставить мету збільшити виробництво ракет для NASAMS за українською технологією. Спільні підприємства планують створити протягом кількох місяців.

"Мова йде про серійне виробництво ракет, тобто сотні", — зазначив директор компанії.

На питання щодо небезпек ведення бізнесу в Україні та ризиків, що РФ може розцінити такий крок як ескалацію, Лі відповів, що безпека важлива, але його компанія прагне використовувати можливості української промисловості.

"У довгостроковій перспективі, коли закінчиться війна, Україна може стати частиною ланцюга постачання ракет для систем ППО", — сказав він.

Він додав, що зараз в Україні спостерігається сплеск інновацій, і для його компанії важливо бути частиною цього процесу.

Системи ЗРК NASAMS

Норвезький пересувний ракетний комплекс NASAMS розроблений спільно Норвегією та США. Він може перехоплювати повітряні цілі на відстані до 40 км і на висоті до 16 км, використовується для ураження крилатих ракет, літаків і гвинтокрилів. Батарея комплексу складається з трьох взводів, здатних випустити 6 ракет.

Завдяки новітньому радару та сучасним ракетам він здатний працювати в автоматичному режимі, без участі особового складу. Крім того, NASAMS сумісні з іншими ЗРК західного виробництва.

У квітні 2024 року ЗМІ писали, що норвезька компанія допрацьовує ЗРК NASAMS для перехоплення балістики, зокрема планує оснастити систему AMRAAM-ER. Ці ракети оснащені досконалішою системою наведення та потужнішим двигуном, що збільшує дальність ураження до 40 км, порівняно з 20 км у ракети AMRAAM (AIM-120).

Нагадаємо, 28 лютого ЗМІ писали, що українські F-16 оснащені спецзасобами для захисту від ворожих радарів ППО.

Також 28 лютого західні оглядачі розповідали, як росіяни модифікували корабельну систему АК-306 для боротьби з українськими безпілотниками.