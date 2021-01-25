Безробітними в Україні є майже півмільйона людей, — Служба зайнятості

Через відсутність роботи число людей, які отримують від держави допомогу, за рік зросло більше ніж на 36%. А кількість вакансій скоротилася на 20,5%.

Станом на 25 січня 2021 офіційно безробітними є 485,3 тисячі громадян України. Про це в понеділок, 25 січня, повідомили у Державній службі зайнятості.

Таким чином, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року приріст безробітних склав більше ніж 33%.

Допомогу по безробіттю від держави в кінці січня отримують 420,7 тисячі громадян. Це більше минулорічного показника на 136,7%.

У базі даних Державної служби зайнятості станом на 25 січня нараховуються 44 тисячі вакансій. У січні минулого року їх було на 20,5% більше.

Як повідомлялося раніше, безробітних у Києві почнуть навчати IT в рамках експерименту.

Жителі Києва, які стоять на біржі праці зможуть отримати кваліфікацію та перспективну роботу в IT-сфері. Роботодавець, який візьме після навчання людину на роботу, буде зобов'язаний не звільняти його протягом року. Також роботодавець повинен буде платити не менше двох мінімальних зарплат протягом року. З 2021 року рівень мінімальної зарплати в Україні складає 6000 гривень без податків.

Нагадаємо, згідно зі статистикою Держслужби зайнятості в Україні 459 тисяч безробітних, з них 49% мають дипломи про вищу освіту.