Безработными в Украине являются почти полмиллиона человек, - Служба занятости

Из-за отсутствия работы число людей, получающих от государства помощь, за год выросло более чем на 36%. А количество вакансий сократилось на 20,5%.

По состоянию на 25 января 2021 года официально безработными являются 485,3 тысячи граждан Украины. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в Государственной службе занятости.

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года прирост безработных составил более чем 33%.

Помощь по безработице от государства в конце января получают 420,7 тысячи граждан. Это больше прошлогоднего показателя на 136,7%.

В базе данных Государственной службе занятости по состоянию на 25 января числятся 44 тысячи вакансий. В январе прошлого года их было на 20,5% больше.

Как сообщалось ранее, Безработных в Киеве начнут обучать IT в рамках эксперимента.

Жители Киева, которые стоят на бирже труда смогут получить квалификацию и перспективную работу в IT-сфере. Работодатель, который возьмет после обучения человека на работу, будет обязан не увольнять его на протяжении года. Также работодатель должен будет платить не менее двух минимальных зарплат в течение года. С 2021 года уровень минимальной зарплаты в Украине составляет 6000 гривен без налогов.

Напомним, согласно статистике Госслужбы занятости в Украине 459 тысяч безработных, из них 49% имеют дипломы о высшем образовании.