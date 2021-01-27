Нацбанк заборонив фінустановам використовувати дрібний шрифт у договорах із клієнтами

На впровадження нових вимог НБУ у фінустанов є три місяці. Йдеться про оформлення споживчих кредитів, депозитів і веденні поточного рахунку.

Українські банки будуть зобов'язані вказувати в договорах повну інформацію щодо послуг, а не писати окремі пункти дрібним шрифтом. Додаткові вимоги 22 січня НБУ встановив Національний банк України, опублікувавши відповідну інформацію на своєму сайті 26 січня.

Йдеться про договори під час оформлення споживчого кредиту, депозиту, а також відкриття та ведення поточного рахунку.

Згідно з вимогами НБУ, банкам тепер необхідно надавати в документах повний опис послуги, що пропонується.

"У договорі вкладу (депозиту) потрібно буде вказувати конкретну дату повернення вкладу та інформацію про наявність у банку права продовжити термін дії вкладу (депозиту) тощо. У договорі споживчого кредиту — перелік і вартість додаткових послуг, умови, за яких можлива зміна відсоткової ставки або інших платежів тощо. Текст договору повинен бути викладений розміром шрифту не менше 11 друкованих пунктів", — йдеться в повідомленні.

Крім того, банкам заборонено додавати в договори норми, які не дають можливості споживачам подати скаргу або позов до суду, без відома споживача змінювати умови договору, а також вимагати від клієнта оплати ще не отриманих за договором послуг тощо.

"Головне завдання нових вимог — забезпечити розкриття повної інформації про послуги, права та обов'язки банку й споживача, наслідки невиконання зобов'язань. Це, за свого боку, сприятиме розумінню споживачем умов фінпослуг і його поміркованому рішенню про укладення договору", — уточнили в НБУ.

Нові вимоги не поширюються на публічну частину договорів приєднання про надання послуг (оферту), а тільки на договори, які безпосередньо підписує споживач, зокрема і на індивідуальну частину договорів приєднання про надання послуг. Водночас публічна частина договору приєднання не може суперечити індивідуальній частині договору, в якій встановлені вимоги.

Протягом трьох місяців, до 27 квітня, банки повинні впровадити нові вимоги і в подальшому використовувати їх у своїй роботі.

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