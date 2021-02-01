Як у Польщі: Шмигаль пообіцяв вивести зарплати українців на європейський рівень

Досягти рівня зарплат Польщі та Словаччини уряд має намір вже до 2030 року

Глава Кабінету Міністрів Денис Шмигаль заявив, що в Україні в грудні 2020 року зарплати збільшилися на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року і 14,2 тис. гривень. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук, перераховуючи економічні досягнення за минулий тиждень.

Крім того, прем'єр-міністр поділився амбітними планами на найближчі 10 років.

"Найважливіше завдання, яке ставить уряд, — це до 2030 року вийти за середніми зарплатами на рівень наших сусідів із Польщі чи Словаччині", — йдеться в публікації.

Фото: скриншот из Facebook

Дані Держслужби статистики не надто відрізняються від інформації глави Кабміну. Станом на грудень минулого року реальна зарплата в Україні вказана на рівні 14 179 гривень. Однак, з урахуванням інфляції насправді зарплата була вищою лише на 0,1%.

Якщо перевести нинішню зарплату українця в євро, вона складає всього €416,3. Водночас у Польщі та Словаччині, на які рівняється прем'єр-міністр, рівень зарплати, за даними сайту Eurostat, становить €1 114 і €1 258 відповідно.

На сайті Мінфіну опублікована таблиця середньої зарплати по Україні в 2020 році, яка рідко перевищувала показник в 11, а тим більше в 12 тис. грн і лише в Києві склала 17 582 станом на грудень минулого року.

Раніше Шмигаль пообіцяв, що вже в січні 2021 року зарплати вчителів зростуть на 20%. Він розповів, що уряд виділив на оплату праці педагогів майже 100 млрд грн.