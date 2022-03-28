В Україні потрібні продавці, касири та фахівці у сфері логістики. За кордоном шанси вищі в тих, хто має технічну спеціальність, готовий вивчати мову та жити у невеликих містах.

В Україні вже місяць триває війна з агресором — Російською Федерацією. За кордон виїхали 3,5 млн осіб, у межах України мігрантами стали 6,5 млн. Деякі з них продовжують працювати віддалено, інші — в активних пошуках нового робочого місця. Фокус розпитав експертів ринку праці про те, як українцям влаштуватися на роботу на новому місці.

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Робота в Україні: резюме більше, ніж вакансій

Українці активно шукають роботу. Про це повідомили в експертно-аналітичному центрі кадрового порталу grc.ua. Там кажуть: за останній тиждень відбулося зростання кількості нових резюме, розміщених на сайті, на 69%. Також зросла активність пошукачів. Кількість відгуків на вакансії, порівняно з попереднім тижнем збільшилася на 30%.

"Вакансій, які відкрилися після початку війни, небагато, але вони є. Найбільше пропозицій роботи пропонують у роздрібній торгівлі. Це зрозуміло: ритейл намагається зберегти роботу своїх магазинів. Продавці та касири і в мирні часи були затребуваними фахівцями. Зараз пропозицій роботи у роздрібній торгівлі найбільше серед інших професійних сфер — 42% від усіх актуальних вакансій в Україні", — пояснюють фахівці порталу.

За даними grc.ua, потрібні фахівці у сфері перевезень, логістики, складів та ЗЕД (8% вакансій від усіх актуальних).

Не так багато, як у мирні часи, пропозицій роботи в сфері інформаційних технологій, лише 7% від усіх актуальних.

Ще є робота в компаніях галузей "Нафта та газ" (6% від усіх вакансій), "Послуги для бізнесу" (6%), "Металургія та металообробка" (5%).

Нагадаємо, нещодавно Фокус писав про ситуацію на ринку праці України, де експерти зазначили, що кількість запитів серед роботодавців на пошук персоналу порівняно із січнем знизилася у 8 разів.

Де шукати роботу в Україні. Західні регіони або віддаленка

Засновниця кар'єрної платформи Happy Monday Анна Мазур рекомендує людям, які переїхали в межах України, переглядати вже наявні українські майданчики з вакансіями: "За часів невизначеності ми повертаємось туди, де все вже відомо та зрозуміло, тому кількість актуальних пропозицій зростатиме щодня".

Ще один варіант — шукати роботу, яку можна виконувати віддалено. Це можуть бути як посади на повний робочий день, так і можливість часткової зайнятості або фрілансу.

Пропозицій роботи в роздрібній торгівлі більше, ніж в інших професійних сферах — 42% усіх актуальних вакансій в Україні

"Більшість доступних ремоут-вакансій технічні, а в 95% випадків потрібно володіти англійською мовою на досить високому рівні. Утім, віддалених можливостей з кожним днем ​​стає дедалі більше: компанії цілеспрямовано відкривають вакансії під українців або адаптують наявні під віддалений формат, тому варіанти можна знайти різні", — втішає Анна Мазур.

Вона пропонує спробувати працювати на фрілансі на таких майданчиках, як Upwork і Fiverr. "Зараз вони закриті для російських фрілансерів, тому там є місце та можливості для нових професіоналів", — зазначає Мазур.

Також вона звернула увагу на такі проєкти з працевлаштування для українців, як UA Talents, RemoteUkraine, JobAidUkraine, jobs4ukr, AdAid.

Робота для українців за кордоном. Мова — ключова перешкода

Працевлаштування — це не перший пріоритет для українців, котрі вимушено покинули Україну, стверджує Олена Куцоконь, керівниця департаменту рекрутменту Smart Solutions.

"Перш за все необхідно оформити статус temporary protection, який зі свого боку дає право на роботу, а також на щомісячну виплату в розмірі 300-400 євро. Ідеально, якщо в тимчасового переселенця буде змога розпочати вчити мову країни, де він знаходиться", — каже Куцоконь.

[ + – ] Працевлаштування за кордоном можливе після оформлення статусу temporary protection, який дає право на роботу. Фото: Pexels

Вона звертає увагу, що в країнах Європи є центри для тимчасових переселенців, де є можливість проконсультуватися щодо працевлаштування, а багато країн ЄС уже запустили спрощену процедуру.

"Якщо розглядати наприклад Польщу, то у випадку швидкої адаптації і вивчення базової мови в українців є шанси отримати роботу в готельно-ресторанному бізнесі, касирами, продавцями, медсестрами", — вважає Куцоконь.

За її словами, у зв'язку з війною Росії проти України приблизно 350 тис. українців повернулися з Європи на батьківщину — їхні місця на заводах і фабриках можуть посісти переселенки.

[ + – ] З робочою спеціальністю на роботу за кордоном влаштуватися легше Фото: Getty Images

Олена Куцоконь вважає, що у невеликих містах і передмістях шанси знайти роботу набагато вищі, бо там менша концентрація переселенців.

"Підбиваючи підсумки, роботу за кордоном можна знайти. Якщо переселенець претендує на роботу за фахом, знадобиться більше часу на вивчення мови країни перебування і за умови володіння англійською. Охочих працювати на тимчасових робочих спеціальностях чекає більш короткий шлях працевлаштування", — резюмувала Куцоконь.

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