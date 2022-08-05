Як інфляція та девальвація в Україні знецінюють зарплати громадян (інфографіка)

Рівень зарплат в Україні за останні п'ять місяців суттєво знизився. Чому та наскільки знизилася купівельна спроможність українців у 2022 році на тлі боротьби з російським агресором, що триває.

Під час війни з Росією зарплати українців у валютному еквіваленті мають гнітючий вигляд. Наочно це демонструє інфографіка, яка ілюструє статтю Фокусу "Коли зарплата не на радість. Як і чому змінюються доходи українців під час війни", де зазначено, що у валютному еквіваленті середня зарплата в Україні впала до $310 на місяць. Фокус пише, що багато громадян тепер змушені працювати за $250-400 на місяць, тоді як до війни подібний рівень оплати праці здавався абсолютно неприйнятним.

[ + – ] Як змінювалася середня зарплата в Україні

Рівень добробуту українців у 2022 році обвалився з двох причин:

зниження номінальних зарплат

девальвація гривні й інфляція в Україні

Як повідомляють опитані Фокусом експерти, зарплати в Україні знизилися в середньому на 30-40%. В інфляційному звіті Нацбанку за липень фігурує обережніший прогноз зниження зарплат у 2022 році на 12%.

Ринок роботодавця — так експерти називають стан, у який через війну з Росією надовго поринула сфера зайнятості в Україні.

"Ринок праці перебуває в кризі, коли у вигіднішому становищі перебувають роботодавці. Відкритих вакансій у рази менше, ніж до війни. У роботодавців ширший вибір претендентів, компанії стають вимогливішими до кандидатів і довше обирають співробітників", — описує ситуацію Руслана Березовська, керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

За словами співрозмовниці Фокусу, працевлаштування в Україні помітно ускладнюється та розтягується в часі. У такій ситуації здобувачі, які в умовах війни встигли проїсти свої заощадження, часто знижують зарплатні побажання, щоб зачепитися хоч за якусь роботу.

Другий чинник, який погіршує рівень життя українців, — інфляція та девальвація гривні. За прогнозами НБУ, інфляція у 2022 році перевищить 30%, і якщо гривнева зарплата залишилася на довоєнному рівні, її купівельна спроможність знизиться майже на третину. Загалом зниження зарплат у 2022 році, а також девальвація та інфляція в Україні ведуть до того, що купівельна спроможність українців знизиться орієнтовно на 60% порівняно з довоєнним рівнем.

Докладно рівень зарплат в Україні для різних професій Фокус аналізує у своєму огляді "Коли зарплата не на радість. Як і чому змінюються прибутки українців під час війни".

Раніше Фокус писав про те, кому в Україні вигідний офіційний курс 36,6 UAH/USD. Також Фокус провів опитування, згідно з яким суттєве зменшення доходів або їх зникнення торкнулося більше половини громадян.