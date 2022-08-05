Как инфляция и девальвация в Украине обесценивают зарплаты граждан (инфографика)

Уровень зарплат в Украине за последние пять месяцев существенно снизился. Почему и насколько снизилась покупательная способность украинцев в 2022 году на фоне продолжающейся борьбы с российским агрессором.

Во время войны с Россией зарплаты украинцев в валютном эквиваленте выглядят удручающе. Наглядно это демонстрирует инфографика, которая иллюстрирует статью Фокуса "Когда зарплата не в радость. Как и почему меняются доходы украинцев во время войны", где отмечено, что в валютном эквиваленте средняя зарплата в Украине обвалилась до $310 в месяц. Фокус пишет, что многие граждане теперь вынуждены трудится за $250-400 в месяц, тогда как до войны подобный уровень оплаты труда казался абсолютно неприемлемым.

[ + – ] Как менялась средняя зарплата в Украине

Уровень благосостояния украинцев в 2022 году обвалился по двум причинам:

снижение номинальных зарплат

девальвация гривны и инфляция в Украине

Как сообщают опрошенные Фокусом эксперты, зарплаты в Украине снизились в среднем на 30-40%. В инфляционном отчете Нацбанка за июль фигурирует более осторожный прогноз снижения зарплат в 2022 году на 12%.

Рынок работодателя — так эксперты называют состояние, в которое из-за войны с Россией надолго погрузилась сфера занятости в Украине.

"Рынок труда пребывает в кризисе, когда в более выгодном положении находятся работодатели. Открытых вакансий в разы меньше, чем до войны. У работодателей более широкий выбор претендентов, компании становятся более требовательными к кандидатам и дольше выбирают сотрудников", — описывает ситуацию Руслана Березовская, руководительницы экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

По словам собеседницы Фокуса, трудоустройство в Украине заметно усложняется и растягивается во времени. В такой ситуации, соискатели, которые в условиях войны успели проесть свои сбережения, часто снижают зарплатные пожелания, чтобы зацепиться хоть за какую-то работу.

Второй фактор, который ухудшает уровень жизни украинцев — инфляция и девальвация гривны. По прогнозам НБУ, инфляция в 2022 году превысит 30% и если гривневая зарплата осталась на довоенном уровне, ее покупательная способность снизится почти на треть. В целом, снижение зарплат в 2022 году, а также девальвация и инфляция в Украине ведут к тому, что покупательная способность украинцев снизится ориентировочно на 60% по сравнению с довоенным уровнем.

Подробно уровень зарплат в Украине для разных профессий Фокус анализирует в своем обзоре "Когда зарплата не в радость. Как и почему меняются доходы украинцев во время войны".

Ранее Фокус писал о том, кому в Украине выгоден официальный курс 36,6 UAH/USD. Также Фокус провел опрос, согласно которому существенное уменьшение доходов или их исчезновение затронуло более половины граждан.