300 тисяч робочих місць: як уряд збирається забезпечити українців роботою

Українці виявляють високу зацікавленість у грантових програмах: заявки на отримання грантів уже подали близько 10 тисяч громадян.

У межах проєкту "єРобота" в Україні планують створити понад 300 тисяч нових робочих місць. Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, уряд уже запустив низку грантових програм для підтримки малого та середнього бізнесу. Це простимулює створення нових робочих місць та допоможе підприємцям розвивати свою справу або розпочати нову.

"Ми розраховуємо, що реалізація всіх грантових програм у межах проєкту "єРобота" дозволить створити понад 300 тисяч нових робочих місць", — зазначила Юлія Свириденко.

За даними міністра, на сьогодні заявки на отримання грантів подали вже близько 10 тисяч громадян. З них 8,5 тисяч — на отримання мікрогранту на початок або розвиток власної справи.

Тим часом через війну українці зіштовхнулися із відчутним зниженням доходів. Фокус з'ясував, якою є середня зарплата в Україні під час війни для різних професій і коли ринок праці відштовхнеться від дна.

Також у під час опитування Фокус з'ясував, що суттєве зменшення доходів або їхнє зникнення торкнулося понад половину громадян.