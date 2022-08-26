300 тысяч рабочих мест: как правительство собирается обеспечить украинцев работой

Украинцы проявляют высокую заинтересованность в грантовых программах: заявки на получение грантов уже подали около 10 тысяч граждан.

В рамках проекта "єРобота" в Украине планируют создать более 300 тысяч новых рабочих мест. Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство уже запустило ряд грантовых программ для поддержки малого и среднего бизнеса. Это простимулирует создание новых рабочих мест и поможет предпринимателям развивать свое дело или начать новое.

"Мы рассчитываем, что реализация всех грантовых программ в рамках проекта "єРобота" позволит создать более 300 тысяч новых рабочих мест", – отметила Юлия Свириденко.

По данным министра, на сегодняшний день заявки на получение грантов подали уже около 10 тысяч граждан. Из них 8,5 тысячи – на получение микрогранта на начало или развитие собственного дела.

Тем временем из-за войны украинцы столкнулись с ощутимым снижением доходов. Фокус выяснил, какова средняя зарплата в Украине во время войны для разных профессий и когда рынок труда оттолкнется от дна.

Также в ходе опроса Фокус выяснил, что существенное уменьшение доходов или их исчезновение затронуло более половины граждан.