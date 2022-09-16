Працюють у всіх сферах: експерти розповіли, як українці наповнили ринок праці у Польщі

Польська влада зазначає, що якщо раніше українці працювали переважно у сфері сільського господарства, то тепер вони присутні у професіях, які потребують високої кваліфікації.

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За даними польського уряду, на початок серпня у Польщі залишилося 390 тисяч працездатних українців, що швидко наповнили ринок праці в Польщі у багатьох сферах. Як розповіла в інтерв'ю "Голос Америки" старша економістка Світового банку Ріна Бадіанні-Магнуссон, цьому сприяли три чинники: професійні риси працівників, дії польської влади та велика українська діаспора, яка надає значну допомогу.

Як приклад наведено ситуацію у Кракові. За статистикою, спираючись на дані анкет, 95% усіх, хто шукав роботи, — жінки віком 35-44 років. Водночас до цієї вікової категорії потрапляє 40% українок, з яких 73% мають вищу освіту, 52% — технічну освіту та третина володіє англійською мовою.

Директор воєводської адміністрації праці в Кракові Ян Гоншениця-Вовчак зазначає, що 93% тих, хто заповнював анкети для пошуку роботи, вказали, що готові працювати не за фахом. З цього можна припустити, що вони працюють нижче за свою кваліфікацію. Однак якщо раніше українці здебільшого працювали у сфері сільського господарства, то тепер вони присутні у всіх професіях, включаючи тих, хто потребує найвищої кваліфікації.

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"90% або більше — це жінки, які виконують так звану жіночу роботу — в закладах харчування, в готелях, пошитті одягу, сфері послуг. Також за останні шість місяців кількість серед лікарів та вчителів значно зросла", — зазначив Гоншениця-Волчак.

Труднощі у працевлаштуванні українців

Тим часом багато українців можуть зіштовхнути з деякими перешкодами у пошуку роботи в Польщі. Насамперед, і це очевидно, перешкодою може стати недостатнє знання польської мови, на вивчення якої витрачається багато часу.

Другим важливим моментом є догляд за дітьми, оскільки більшість українців, які прибули після 24 лютого, мають дітей. Третє — працевлаштування за спеціальністю. І хоча польська влада вживає заходів, існують недоробки в ланцюжку зв'язку роботодавців та шукачів.

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Попри всі складнощі у Світовому банку зазначили, що загалом польська економіка залишається у виграші, попри значні виплати українським біженцям, оскільки мігранти заповнили багато сфер ринку праці, де існує досі попит на робочі руки, та сплачують податки.

Раніше повідомлялося, що за даними Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні, в Україні 44% громадян залишилися без роботи, а кожен четвертий готовий нелегально перетнути кордон і працювати без оформлення.