Работают во всех сферах: эксперты рассказали, как украинцы наполнили рынок труда в Польше

Польские власти отмечают, что если раньше украинцы работали преимущественно в сфере сельского хозяйства, то теперь они присутствуют в профессиях, требующих высокой квалификации.

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По данным польского правительства, к началу августа в Польше остались 390 тысяч трудоспособных украинцев быстро наполнили рынок труда в Польше во многих сферах. Как рассказала в интервью "Голос Америки" старший экономист Всемирного банка Рина Бадианни-Магнуссон, этому способствовало три фактора: профессиональные качества работников, действия польских властей и большая украинская диаспора, которая оказывает значительную помощь.

В качестве примера была приведена ситуация в Кракове. По статистике, опираясь на данные анкет, 95% всех, кто искал работы — женщины в возрасте 35-44 лет. При этом в эту возрастную категорию попадает 40% украинок, из которых 73% имеют высшее образование, 52% — техническое образование и треть владеют английским языком.

Директор воеводской администрации труда в Кракове Ян Гоншеница-Волчак отмечает, что 93% из тех, кто заполнял анкеты для поиска работы указали, что готовы работать не по специальности. Из этого можно предположить, что они работают ниже своей квалификации. Однако если раньше украинцы в основном работали в сфере сельского хозяйства, то теперь они присутствуют во всех профессиях, включая требующие наивысшей квалификации.

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"90% или более – это женщины, которые выполняют, так называемую женскую работу – в учреждениях питания, в отелях, пошиве одежды, сфере услуг. Также за последние шесть месяцев количество среди врачей и учителей значительно выросло", — отметил Гоншеница-Волчак.

Трудности в трудоустройстве украинцев

Тем временем многие украинцы могут столкнуть с некоторыми преградами в поиске работы в Польше. Прежде всего, и это очевидно, препятствием может стать недостаточное знание польского языка, на изучение которого уходит много времени.

Вторым важным моментом является уход за детьми, поскольку большинство украинцев, прибывших после 24 февраля имеют детей. Третье — трудоустройство по специальности. И хотя польские власти принимают меры, существуют недоработки в цепочки связи работодателей и соискателей.

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Несмотря на все сложности во Всемирном банке отметили, что в целом польская экономика остается в выигрыше, несмотря на внушительные выплаты украинским беженцам, поскольку мигранты заполнили многие сферы рынка труда, где существует до сих пор спрос на рабочие руки, и уплачивают налоги.

Ранее сообщалось, что по данным Представительства Международной организации по миграции в Украине, в Украине 44% граждан остались без работы, а каждый четвертый готов нелегально пересечь границу и работать без оформления.