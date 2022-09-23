Буржуйка, піч, камін. Де в Україні можна купити засоби обігріву та як їх встановити

Як працюють буржуйки для дому та скільки вони коштують? Що таке піч булер'ян? І чи можна встановлювати пічки у квартирі? Відповіді ці запитання дає Фокус.

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Швидше за все, взимку 2022-2023 років на Україну чекає енергетична криза, тому вже сьогодні багато хто готується до опалювального сезону самостійно. Фокус дізнався, у яких випадках варто придбати буржуйку, піч і камін, скільки коштують ці засоби обігріву, які вимоги щодо їх встановлення у приватних будинках та квартирах багатоповерхівок.

Як правильно вибрати буржуйку?

Буржуйкою називають металеву піч тривалого горіння. Дуже часто буржуйки оснащуються варильними поверхнями, що дозволяє якщо не приготувати, то хоча б розігріти їжу. Але основне їхнє призначення — обігрів приміщення.

Сучасні буржуйки для будинку практично нічим не відрізняються від своїх попередниць, якими користувалися на зорі ХХ століття. Виготовляються вони з металу, оснащуються зольником (висувною нижньою скринькою, в яку зсипається зола в процесі згоряння дров або вугілля, її ще називають піддувалом), топкою (місце завантаження дров), дверцятами, димарем. До корпусу кріпляться ніжки.

[ + – ] Огляд буржуйки українського виробництва

На що потрібно звернути увагу під час вибору буржуйки для будинку

Стан зварних швів. Корпус буржуйки складається з кількох металевих частин, скріплених методом зварювання. Шви повинні бути рівномірними, надійними, акуратними, міцно з'єднувати деталі.

Корпус буржуйки складається з кількох металевих частин, скріплених методом зварювання. Шви повинні бути рівномірними, надійними, акуратними, міцно з'єднувати деталі. Стан корпусу, якість металу. Огляньте корпус на предмет вибоїн, вм'ятин, тріщин, корозії. Якщо таких недоліків багато, не варто витрачати гроші на піч. Метал (зазвичай це сталь) може бути товстим (щонайменше 0,3 см), а місцях прогорання — ще товщі (від 0,5 см).

Огляньте корпус на предмет вибоїн, вм'ятин, тріщин, корозії. Якщо таких недоліків багато, не варто витрачати гроші на піч. Метал (зазвичай це сталь) може бути товстим (щонайменше 0,3 см), а місцях прогорання — ще товщі (від 0,5 см). Кріплення дверей та зольника. Двері не повинні хитатися на петлях. Простежте, щоб вони закривалися щільно. Зольник повинен витягуватися і легко вставлятися.

Двері не повинні хитатися на петлях. Простежте, щоб вони закривалися щільно. Зольник повинен витягуватися і легко вставлятися. Наявність шибера (шиберна засувка). Шибер встановлюється в димарі, щоб користувач міг регулювати подачу повітря для поліпшення тяги. Ручка шибера повинна прокручуватися без особливих зусиль.

(шиберна засувка). Шибер встановлюється в димарі, щоб користувач міг регулювати подачу повітря для поліпшення тяги. Ручка шибера повинна прокручуватися без особливих зусиль. Теплоакумулятор . Деякі буржуйки мають зовнішнє кріплення для шамотної цегли і, власне, самі цеглини, які працюють як акумулятори тепла. На одній закладці дров така грубка може довше опалювати приміщення.

. Деякі буржуйки мають зовнішнє кріплення для шамотної цегли і, власне, самі цеглини, які працюють як акумулятори тепла. На одній закладці дров така грубка може довше опалювати приміщення. Фарба. Дуже часто пічки фарбують у різні кольори — чорний, сірий, червоний. Поцікавтеся у продавця чи виробника, чи не смердить фарба при нагріванні. Якщо фарба неякісна, від печі виходитиме неприємний запах, і в такому разі нею доведеться користуватися на вулиці, або в якомусь "технічному" приміщенні на зразок ангару або гаража.

Дуже часто пічки фарбують у різні кольори — чорний, сірий, червоний. Поцікавтеся у продавця чи виробника, чи не смердить фарба при нагріванні. Якщо фарба неякісна, від печі виходитиме неприємний запах, і в такому разі нею доведеться користуватися на вулиці, або в якомусь "технічному" приміщенні на зразок ангару або гаража. Максимальна площа опалюваного приміщення. Виробник завжди вказує, приміщення якої площі може прогріти піч. Тут потрібно бути вкрай уважними, тому що іноді вказують квадратні метри, а іноді — метри кубічні. Перевести кубічні метри в квадратні досить просто. Для цього потрібно кількість кубометрів поділити на висоту приміщення.

Наприклад, буржуйка опалює 40 куб. м, а висота стелі у вашому будинку становить 1,8 м: 40÷1,8=22 кв.м.

[ + – ] Огляд печей булер'ян

Як працює буржуйка

Зазвичай "класична" буржуйка працює на дровах (рідше — на вугіллі). У топку поміщають дрова та підпалюють. Зола з обгорілих полін сиплеться вниз, у зольник, через отвори, виконані в дні топки. Зольник при цьому повинен бути відкритим, щоб у топку надходило повітря і вогонь не гас. Чадний газ (дим) піднімається вгору топки і виходить назовні через димар. Якщо в димарі є шиберна засувка (перегородка), то відкривши її можна збільшити тягу, і дим виходитиме інтенсивніше.

[ + – ] Конструкція печі-буржуйки

Нагріваючись, грубка віддає тепло, тобто прогріває повітря навколо себе. Важливо пам'ятати, що гаряче повітря піднімається вгору, і якщо, наприклад, ви спите на верхньому двоповерховому ліжку, то вам буде дуже жарко, тоді як повітря біля підлоги може бути холодним. За рахунок того, що холодне повітря "заходить" з іншого, неопалюваного приміщення, може утворитися протяг. Враховуйте і той факт, що буржуйка, грубка або булер'ян обігрівають тільки ту кімнату, в якій знаходяться: в інших приміщеннях приватного будинку, як і раніше, буде холодно.

У чому різниця булер'ян від буржуйки

Двокамерна топка. Топка печей типу булер'ян має перегородку у верхній частині, що розділяє її на дві частини, або, як кажуть професіонали, на дві камери. У першій камері знаходяться дрова, що горять, а в другій, верхній, камері накопичуються так звані вторинні гази. Згоряючи, ці гази виділяють додаткове тепло. У класичних буржуйках, як правило, другої камери в топці немає, а тому користувачі змушені тримати зольник прочиненим, щоб кисень надходив усередину топки і дрова продовжували горіти з достатньою інтенсивністю. Загалом наявність перегородки підвищує тепловіддачу, і на одній закладці дров піч булер'ян може функціонувати до 10 год.

Другою особливістю печі булер'ян є конвекційні труби, які оперізують корпус. По цим трубам проходить кисень, нагрівається, піднімається вгору, холодне повітря заходить знизу через патрубки, нагрівається, піднімається вгору: завдяки циклічності даного процесу, піч довше залишається гарячою і нагрівається дуже швидко — трохи більше 10 хв.

[ + – ] Огляд печі-каміна

У чому різниця між грубкою і буржуйкою?

Сучасна піч для будинку зовні дуже нагадує кухонну плиту. Вона має варильну поверхню з трьома конфорками, духовкою, топкою (часто без перегородки), димоходом (може не мати шибера), зольником. Виготовляються печі із чавуну або зі сталі. До топок іноді кріплять дверцята з вогнетривким склом, щоб було видно вогонь. Все це робить грубку більш функціональною: для обігріву, для приготування, і навіть для дизайну кухні.

На ринку є печі-каміни без духовок та конфорок. Їхнє призначення — обігрівати приміщення та служити додатковим джерелом світла.

[ + – ] Огляд буржуйок з теплоакумуляторами

Чи можна поставити буржуйку у квартирі?

Ні. Це категорично заборонено законом України, оскільки печі, буржуйки на дровах тривалого горіння та грубки булер'ян небезпечні. Вугілля, що випадково випало, може спровокувати пожежу не тільки у вашій квартирі, а й у сусідніх. А закриті випадково зольник чи димар не дадуть виходу чадному газу, внаслідок чого люди можуть задихнутися. Такими засобами обігріву рекомендують користуватися поза приміщеннями, чи у приміщеннях, конструкція яких передбачає їх установку, тобто там, де передбачено димар. У квартирах багатоповерхових будинків, на відміну від приватних будинків, димаря немає.

Для встановлення печей різних типів рекомендуємо звернутися до фахівців, які зроблять це правильно. Однак якщо ви вирішите взяти відповідальність на себе і самостійно встановити буржуйку, тоді варто пройти інструктаж, але не у блогерів, а в експертів.

[ + – ] Як правильно приєднати димар до печі булер'ян

Скільки коштує піч-буржуйка?

На власний розсуд ви можете придбати вживану буржуйку, або нову. Різні види буржуйок продаються в інтернет-маркетах, а також у будівельних магазинах у Харкові, Києві, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Запоріжжі та інших містах України. Фокус вивчив пропозиції різних онлайн-маркетплейсів, щоб ви могли розпланувати свій бюджет перш, ніж зробити покупку.

Розетка продає прості печі-буржуйки за ціною від 4000 грн. Найдешевший варіант коштуватиме 3750 грн. Солідніші печі коштують від 6000 грн і вище.

В "Епіцентрі" можна знайти пічки опалювально-варильні з досить симпатичним дизайном, вогнетривким склом у дверцятах, різних кольорів (бордовий, бежевий, під дерево). Коштують такі моделі від 11 000 грн до 20 000 грн.

[ + – ] Продаж спецтехніки HIMARS

Вживані буржуйки краще купувати в таких маркетах, як OLX. Ми знайшли дуже цікаву пропозицію — грубка HIMARS за менш ніж 4000 грн! Автор оголошення стверджує, що буржуйка здатна "спалити все до попелу і зігріти в будь-яку негоду". Іскрометний український гумор додається.

На сайті продається армійська пічка, прикрашена тризубом — всього за 5000 грн.

[ + – ] Армійська пічка. Продається на OLX. Фото: OLX

На bigl.ua та prom.ua також великий вибір печей різних видів, як нових, так і тих, що були в експлуатації. Розкид цін такий: від 2000 грн. до 12 000 грн.

Порівняти ціни на опалювальні пристрої ви зможете на сайті zakupka.com, а ще тут можна вибрати потрібну модель, скориставшись фільтрами. Ви можете вибирати за такими параметрами, як габарити, призначення, опалювальну площу, виробника, розташування печі, тип конструкції, теплоємність, діаметр димоходу, наявність зольника та ін.

Не зайвим буде відвідати спеціалізовані магазини на кшталт:

teplota.com.ua,

pechi-kotly-kamenki.com.ua,

obigriv.com.ua,

teplovoz.ua,

які пропонують широкий асортимент печей булер'ян. Коштують вони від 13000 до 40000 грн.

Сайти деяких компаній-виробників:

elektromotor.com.ua (бренд Canada)

tehpromproect.com.ua

skif.ua

novaslav.com

ukr-prom.com

uastal.com

vesuvi-pechi.com.ua

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