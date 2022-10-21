Як працює під час війни ринок мікрокредитів і чому українці рідко беруть такі позики

2022 року різко знизився обсяг видачі позик небанківськими фінансовими компаніями. Фокус з'ясував причини у Нацбанку та галузевих асоціацій.

Related video

Недавнє дослідження Опендатабот показало, що у другому кварталі 2022 року сума кредитів, виданих МФО, знизилася до 1,3 млрд грн, якщо порівняти з 16,2 млрд грн за аналогічний період минулого року.

У своєму новому огляді "Тисяча відсотків річних. Де і хто ще видає українцям швидкі кредити" під 0%" Фокус приходить до висновку, що через російське вторгнення на ринку мікрокредитів скоротилася пропозиція і зменшився попит.

У Нацбанку, який виступає регулятором ринку небанківських фінансових компаній, пояснюють тенденцію міграцією громадян та зниженням доходів українців через що у МФО підвищили вимоги до позичальників.

Алла Сав'юк, президентка Всеукраїнської Асоціації Фінансових Компаній (ВАФК) повідомила Фокусу, що з 24 лютого фінкомпанії призупинили видачу нових позик і роботу зі стягнення проблемної заборгованості, а в другому кварталі 2022 року оператори ринку зосередилися на аналізі ситуації, коригуванні скорингових моделей, перегляді керування ризиками, а не на активному кредитуванні клієнтів.

Найскладніша ситуація у МФО, які постраждали через бойові дії чи тимчасову окупацію територій. За словами Алли Сав'юк, фінансові компанії та ломбарди, які надають послуги офлайн, втратили свої відокремлені підрозділи та їхнє майно на окупованих територіях. Тому такі гравці ринку замість активного надання послуг максимально оптимізували витрати задля збереження робочих місць та ліквідності для відновлення роботи в майбутньому.

З іншого боку, громадяни під час війни у фінансових питаннях стали більш завбачливими та обережними. "Споживачі усвідомленіше приймають фінансові рішення, — повідомили Фокусу в Нацбанку. — Раніше ми стикалися з проблемою нерозуміння клієнтами фінустанов своїх зобов'язань, особливо під час оформлення в кредит онлайн. Але сприйняття кредитів як безповоротної фінансової допомоги поступово змінюється завдяки попередньому досвіду користування послугами та зусиллям Нацбанку щодо підвищення фінансової грамотності".

Проте ринок мікрокредитування продовжує працювати. Про те, якими є актуальні умови позик МФО читайте в огляді Фокусу "Тисяча відсотків річних. Де і хто ще видає українцям швидкі кредити "під 0%".

Раніше Фокус аналізував перспективи запуску в Україні під час війни пільгової іпотеки під 3% річних. Також Фокус уточнював, чому в Україні під час війни закриваються ломбарди.