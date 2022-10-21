Как работает во время войны рынок микрокредитов и почему украинцы редко берут такие займы

В 2022 году резко снизился объем выдачи займов небанковскими финансовыми компаниями. Фокус выяснил причины у Нацбанка и отраслевых ассоциаций.

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Недавнее исследованию Опендатабот показало, что во втором квартале 2022 года сумма кредитов, выданных МФО, снизилась до 1,3 млрд грн в сравнении со 16,2 млрд грн в аналогичный период прошлого года.

В своем новом обзоре "Тысяча процентов годовых. Где и кто еще выдает украинцам быстрые кредиты "под 0%" Фокус приходит к выводу, что из-за российского вторжения на рынке микрокредитов сократилось предложение и уменьшился спрос.

В Нацбанке, который выступает регулятором рынка небанковских финансовых компаний, объясняют тенденцию миграцией граждан и снижением доходов украинцев из-за чего в МФО повысили требования к заемщикам.

Алла Савьюк, президент Всеукраинской Ассоциации Финансовых Компаний (ВАФК) сообщила Фокусу, что с 24 февраля финкомпании приостановили выдачу новых займов и работу по взысканию проблемной задолженности, а во втором квартале 2022 года операторы рынка сосредоточились на анализе ситуации, корректировке скоринговых моделей, пересмотре управления рисками, а не на активном кредитовании клиентов.

Наиболее сложное положение у МФО, которые пострадали из-за боевых действий или временной оккупации территорий. По словам Аллы Савьюк, финансовые компании и ломбарды, оказывающие услуги офлайн, потеряли свои обособленные подразделения и их имущество на оккупированных территориях. Поэтому такие игроки рынка вместо активного предоставления услуг, максимально оптимизировали расходы ради сохранения рабочих мест и ликвидности для возобновления работы в будущем.

С другой стороны, граждане во время войны в финансовых вопросах стали более предусмотрительными и осторожными. "Потребители более осознанно принимают финансовые решения, — сообщили Фокусу в Нацбанке. — Раньше мы сталкивались с проблемой непонимания клиентами финучреждений своих обязательств, особенно при оформлении в кредит онлайн. Но восприятие кредитов, как безвозвратной финансовой помощи, постепенно меняется благодаря предыдущему опыту пользования услугами микрокредитования и усилиям Нацбанка по повышению финансовой грамотности".

Тем не менее, рынок микрокредитования продолжает работать. О том, каковы актуальные условия займов МФО читайте в обзоре Фокуса "Тысяча процентов годовых. Где и кто еще выдает украинцам быстрые кредиты "под 0%".

Ранее Фокус анализировал перспективы запуска в Украине во время войны льготной ипотеки под 3% годовых. Также Фокус уточнял, почему в Украине во время войны закрываются ломбарды.