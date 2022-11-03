Будинки в ціні. Скільки коштує оренда заміської нерухомості під час війни

У розпал енергетичного тероризму Росії заміські будинки насамперед приваблюють українців своєю автономністю. Як зросли ціни на заміську нерухомість восени 2022 року.

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Зазвичай із настанням холодів на ринку оренди заміської нерухомості починається спад. Однак через аварійні та віялові відключення електроенергії та високі ризики залишитися в міській квартирі без світла, води й тепла, будинки з індивідуальним опаленням, за словами ріелторів, сьогодні мають ажіотажний попит. У своєму новому огляді "Генератор, свердловина, котел. Чому зростає попит на оренду заміських будинків" Фокус повідомляє про те, що зростання попиту призвело до підвищення цін на оренду заміської нерухомості.

За словами столичного ріелтора Богдана Маковецького, на початок жовтня ціни на оренду будинків під Києвом піднялися до 20% залежно від типу нерухомості, її функціоналу та локації. Найбільший попит мають будинки 100-200 кв.м. Співрозмовник Фокусу додає, що в котеджних містечках ціни, як правило, на 10-15% вищі.

За інформацією експертки з нерухомості Ірини Луханіної, ціни на оренду різних типів будинків у передмісті Києва восени 2022 року встановилися на такому рівні:

таунхаус: 80-150 кв.м: 12-28 тис. грн

садиба: 120-250 кв.м: 20-160 тис. грн

дача: 50-150 кв.м: 8-20 тис. грн.

За словами Луханіної, найважливішим фактором у формуванні попиту стає автономність опалювальних систем — газових і твердопаливних котлів, а також наявність генераторів.

Під Києвом, за словами Луханіної, попит мають такі напрями:

Одеський (до 20 км. від Києва)

Старо- та Ново-Обухівський

Вишгородський

Житомирський

Інтерес до оренди заміських будинків зростає не лише на околицях столиці. Експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак повідомляє про таку динаміку попиту:

Київщина: +60%

Львівщина: +110%

Тернопільська та Чернівецька області: +130%

Івано-Франківська область і Закарпаття: +150%

Тобто чим далі на захід, тим у більшій безпеці почуваються українці. Вікторія Берещак додає, що громадяни вже практично змели з ринку будинки з індивідуальним опаленням. Співрозмовниця Фокусу уточнює, що наявність джерела опалення в будинку, яке працює, додає до довоєнної ціни оренди ще як мінімум 20-30%.

"Оренда будинків із котлами та печами, джерелом води й зручностями коштує $800-2000 на місяць, у західних регіонах — $500-1,5 тис. Якщо в будинку є генератор, ціна оренди стартує від $800. Сонячні панелі також впливають на цінник, адже дають великі можливості для продовження життєдіяльності в умовах блекауту", — робить висновок Вікторія Берещак.

Детальніше про ситуацію на ринку оренди заміської нерухомості читайте в новому огляді Фокусу "Генератор, свердловина, котел. Чому зростає попит на оренду заміських будинків".

Також Фокус ділився рекомендаціями, як забезпечити стабільний інтернет у будинку за відсутності електроенергії.

Раніше Фокус розповідав, як віялові відключення електроенергії в Україні вплинули на ринок оренди комерційної нерухомості.