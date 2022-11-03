Дома в цене. Сколько стоит аренда загородной недвижимости во время войны

В разгар энергетического терроризма России загородные дома прежде всего привлекают украинцев своей автономностью. Как выросли цены на загородную недвижимость осенью 2022 года

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Обычно с наступлением холодов на рынке аренды загородной недвижимости начинается спад. Однако из-за аварийных и веерных отключений электроэнергии и высоких рисков остаться в городской квартире без света, воды и тепла, дома с индивидуальным отоплением, по словам риелторов, сегодня пользуются ажиотажным спросом. В своем новом обзоре "Генератор, скважина, котел. Почему растет спрос на аренду загородных домов" Фокус сообщает о том, что рост спроса привел к повышению цен на аренду загородной недвижимости.

По словам столичного риелтора Богдана Маковецкого, к началу октября цены на аренду домов под Киевом поднялись до 20% в зависимости от типа недвижимости, ее функционала и локации. Наибольший спросом пользуются дома 100-200 кв м. Собеседник Фокуса добавляет, что в коттеджных городках цены, как правило, на 10-15% выше.

По информации эксперта по недвижимости Ирины Луханиной, цены на аренду различных типов домов в пригороде Киева осенью 2022 года установилась на следующем уровне:

таунхаус: 80-150 кв м: 12-28 тыс грн

усадьба 120-250 кв м: 20-160 тыс. грн

дача 50-150 кв м: 8-20 тыс. грн

По словам Луханиной, важнейшим фактором в формировании спроса становится автономность отопительных систем – газовых и твердотопливных котлов, а также наличие генераторов.

Под Киевом, по словам Луханиной, спросом пользуются следующие направления:

Одесское (до 20 км от Киева)

Старо- и Ново-Обуховское

Вышгородское

Житомирское

Интерес к аренде загородных домов растет не только в окрестностях столицы. Эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак сообщает о следующей динамике спроса:

Киевщина: +60%

Львовщина: +110%

Тернопольская и Черновицкая области: +130%

Ивано-Франковская область и Закарпатье: +150%

То есть, чем дальше на запад, тем в большей безопасности чувствуют себя украинцы. Виктория Берещак добавляет, что граждане уже практически смели с рынка дома с индивидуальным отоплением. Собеседница Фокуса уточняет, что наличие работающего источника отопления в доме прибавляет к довоенной цене аренды еще, как минимум, 20-30%.

"Аренда домов с котлами и печами, источником воды и удобствами стоит $800-2000 в месяц, в западных регионах – $500-1,5 тыс. Если в доме есть генератор, цена аренды стартует от $800. Солнечные панели также оказывают влияние на ценник, ведь дают большие возможности для продления жизнедеятельности в условиях блэкаута", — заключает Виктория Берещак.

Подробнее о ситуации на рынке аренды загородной недвижимости читайте в новом обзоре Фокуса "Генератор, скважина, котел. Почему растет спрос на аренду загородных домов".

Также Фокус делился рекомендациями, как обеспечить стабильный интернет в доме при отсутствии электроэнергии.

Ранее Фокус рассказывал, как веерные отключения электроэнергии в Украине повлияли на рынок аренды коммерческой недвижимости.