"Вийміть з розетки все": у ДТЕК показали причину екстрених відключень світла (інфографіка)

За словами Дмитра Сахарука, українці можуть залишитися без світла у будинках та квартирах на кілька діб.

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Через зростання споживання електроенергії у певний час доби у ДТЕК ухвалили рішення й надалі практикувати віялові відключення електрики у регіонах України. Інформація про це з'явилася на офіційному Telegram каналі регулятора.

"Щоб не допустити масштабні та складні аварії на мережах, НЕК Укренерго має збалансувати енергосистему. Для цього стабілізаційні та екстрені відключення", — йдеться у заяві компанії.

У ДТЕК українцям також показали інфографіку, яка демонструє механізм відключення електрики. На графіку видно, що в Україні найбільше електроенергії споживають з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Через пошкодження, які національна електромережа отримала після ракетних ударів ЗС РФ, утворюється дефіцит енергії.

[ + – ] Схема показує, що найактивніше українці користуються електроприладами вранці та після 17:00 Фото: ДТЕК

У зв'язку із цим регулятор ще раз нагадав мешканцям усіх регіонів України, як знизити кількість стабілізаційних та екстрених відключень.

"Вийміть з розетки всі прилади, якими на цей момент не користуєтеся, а енергомісткі включайте по черзі. Навіть такими простими діями ви підтримаєте українську енергетику", — йдеться у повідомленні.

Ситуація з енергосистемою в Україні: до чого готуватися людям

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону розповів, що після обстрілу 17 листопада мешканцям Київської області варто готуватися до того, що без світла доведеться побути кілька днів. Також через пошкодження інфраструктури варто очікувати на екстрені відключення електрики "на 2-3 години максимум".

"Ситуація дуже складна, але контрольована. Росіяни завдали дуже серйозної шкоди об'єктам передачі, за допомогою яких здійснюється електроспоживання багатьох областей і в центрі, і на сході. Було влучено у ТЕЦ, вона припинила працювати через пошкодження", — сказав він.

[ + – ] Сахарук про наслідки ракетного обстрілу 17 листопада

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 17 листопада українським бійцям вдалося збити щонайменше 11 ворожих цілей.