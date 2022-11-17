Масштабний удар по Україні: ЗСУ знищили 11 ракет та дронів-камікадзе (фото)

Для обстрілу українських міст росіяни також використали реактивну артилерію та комплекси С-300.

Related video

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України під час минулої масштабної повітряної тривоги вранці 17 листопада знищили щонайменше 11 ворожих цілей. Про це повідомляє пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними відомства, 17 листопада ЗС РФ здійснили новий масований обстріл України, випустивши у напрямку українських міст крилаті та керовані авіаційні ракети.

Крім цього, як інформує Командування ЗС ЗСУ, Росія для масштабної атаки використала реактивні системи залпового вогню, зенітні ракети С-300 та іранські дрони-камікадзе Shahed. Цілями ЗС РФ під час масованого обстрілу України стали підприємство у Дніпропетровській області та об'єкти газодобувної галузі України.

За час дії повітряної тривоги підрозділи ППО знищили чотири крилаті ракети та п'ять іранських дронів-камікадзе "Герань-2", які окупанти запускали з території Білорусі. Ще дві керовані авіаційні ракети Х-59 були збиті на півдні України.

"Крім ударів реактивною артилерією та зенітними ракетами С-300 по прифронтових містах, 17 листопада РФ знову вдарила з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з Волгодонська Ростовської області. Всього з 9 бомбардувальників-ракетоносців випущено до 18 крилатих ракет типу Х-1 555", — додали в Командуванні ЗС, коментуючи сьогоднішній масований обстріл України.

[ + – ] Повітряні сили ЗСУ збили 11 ворожих цілей

Зазначимо, що вранці 17 листопада російські війська здійснили новий масований обстріл України, випустивши в напрямку мирних міст крилаті ракети та дрони-камікадзе Shahed. За час дії повітряної тривоги у небі над Києвом збили чотири ракети та п'ять безпілотників.

Внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Дніпру з різними пораненнями було госпіталізовано щонайменше 14 осіб. Пошкодження від прильоту російської ракети також отримали багатоквартирні житлові будинки.