Масштабный удар по Украине: ВСУ уничтожили 11 ракет и дронов-камикадзе (фото)

Для обстрела украинских городов россияне также использовали реактивную артиллерию и комплексы С-300.

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Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины во время минувшей масштабной воздушной тревоги утром 17 ноября уничтожили как минимум 11 вражеских целей. Об этом информирует пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

По данным ведомства, 17 ноября ВС РФ осуществили новый массированный обстрел Украины, выпустив в направлении украинских городов крылатые и управляемые авиационные ракеты.

Помимо этого, как информирует Командование ВС ВСУ, Россия для масштабной атаки использовала реактивные системы залпового огня, зенитные ракеты С-300 и иранские дроны-камикадзе Shahed. Целями ВС РФ во время массированного обстрела Украины стали предприятие в Днепропетровской области и объекты газодобывающей отрасли Украины.

За время действия воздушной тревоги подразделения ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты и пять иранских дронов-камикадзе "Герань-2", которые оккупанты запускали с территории Беларуси. Еще две управляемые авиационные ракеты Х-59 были сбиты на юге Украины.

"Кроме ударов реактивной артиллерией и зенитными ракетами С-300 по прифронтовым городам, 17 ноября РФ вновь ударила из самолетов стратегической авиации Ту-95МС из Волгодонска Ростовской области. Всего из 9 бомбардировщиков-ракетоносцев выпущено до 18 крылатых ракет типа Х-101/Х-555", — добавили в Командовании ВС, комментируя сегодняшний массированный обстрел Украины.

[ + – ] Воздушные силы ВСУ сбили 11 вражеских целей

Отметим, что утром 17 ноября российские войска осуществили новый массированный обстрел Украины, выпустив в направлении мирных городов крылатые ракеты и дроны-камикадзе Shahed. За время действия воздушной тревоги в небе над Киевом сбили четыре ракеты и пять беспилотников.

В результате ракетного удара ВС РФ по Днепру с различными ранениями были госпитализированы как минимум 14 человек. Повреждения от прилета российской ракеты также получили многоквартирные жилые дома.